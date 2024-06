Décathlon de Kevin Mayer aux championnats d'Europe : résultats et programme de toutes les épreuves

Le Français Kevin Mayer s'est lancé à l'assaut du décathlon des championnats d'Europe avec, comme objectif, les minimas pour les JO.

"C'est ma dernière chance. Je n'ai plus envie d'être dans l'esprit de me dire 'il y a encore des décathlons après...', d'aller galérer, de devoir voyager..." Le Français ne s'en est pas caché, ce décathlon des championnats d'Europe d'athlétisme à Rome est la dernière opportunité pour lui de se qualifier pour les futurs Jeux olympiques de Paris 2024. Double champion du monde et double vice champion olympique, Kevin Mayer a accumulé les pépins physiques depuis plusieurs mois et n'a pas pu réaliser les minimas. C'est d'ailleurs en catastrophe que le Français a pu participer à ces championnats, sans objectif de médaille. "C'est la première fois que j'arrive sur des championnats d'Europe sans avoir l'objectif de gagner et de faire un très gros total, a déclaré Kevin Mayer sur le site de la fédération française d'athlétisme. Je ronge mon frein, je me répète toutes les cinq secondes que l'objectif c'est les minima."

Après les premières épreuves, le Français se sent "bien" et est parfaitement lancé dans la course aux minimas avec un bon 100m, un seul saut à la longueur pour s'économiser et un lancer de poids dans ses standards habituels.

