L'événement pourrait faire du mal à certains athlètes et coachs.

Vous ne pouvez pas le louper. Depuis le 19 novembre, GTA 6 est sorti et de nombreux fans jouent au jeu vidéo culte pendant des heures, passant parfois des journées entières à explorer ce monde ouvert virtuel, où tout est quasiment possible. La hype est tellement importante que certains ont décidé de poser des jours de congés pour découvrir la 6e édition du jeu. Mais Grand Theft Auto a aussi un impact dans le monde du sport de haut niveau.

Aux Etats-Unis, le phénomène GTA déborde sur le sport. En NBA, on a notamment pu voir le Miami Heat changer son parquet pour le mettre aux couleurs du 6e opus. Le traditionnel rouge et jaune a été remplacé par un rose et bleu, collant parfaitement à la jaquette de cette sixième édition. Les joueurs ont également eu droit à un coffret collector avec la console et le jeu en avant première.

Les liens entre les sportifs et les jeux vidéo sont forts, avec parfois de vraies performances. Des athlètes comme Kyler Murray (football américain) et Karl-Anthony Towns (basket) ont rassemblé un large public sur Twitch, en jouant à des jeux. Les champions de Formule 1 Max Verstappen et Lando Norris font des prodiges aussi bien dans des courses virtuelles que des courses réelles. La superstar des Lakers, Luka Doncic, figurait parmi les 500 meilleurs joueurs au poste de tank sur "Overwatch 2" il y a deux ans.

Plusieurs joueurs sont de véritables obsédés des jeux vidéo, comme Devin Booker, amateur de Call of Duty. "J'ai joué à chacun d'entre eux", a souligné la superstar des Suns, qui se souvient encore très bien de ses sessions interminables en compagnie de son frère. "Oui, on jouait avec les codes ! On connaissait toutes les combinaisons. Gauche, droite, bas, haut, L2, R2, pour avoir des armes à l'infini, de l'argent illimité. C'était le bon vieux temps."

GTA devrait donc en occuper plus d'un. "J'ai dit à ma mère qu'elle n'aurait peut-être pas de mes nouvelles pendant quelques jours", a déclaré Tutu Atwell, receveur des Rams de Los Angeles en NFL, avec un sourire. Il y a quelques semaines, Steven Adams, pivot des Houston Rockets, prédisait d'ailleurs un bouleversement majeur pour tous les sports lorsque le jeu arriverait enfin. "Vous devriez vous attendre à des résultats décevants en novembre, pour l'ensemble de la ligue", a-t-il déclaré. "Rien que pour le mois de novembre, les performances vont baisser. Mais ça devrait remonter. La plupart des joueurs vont s'en sortir, du moins j'espère qu'ils iront jusqu'au bout..." Un commentaire qui a fait beaucoup réagir outre-Atlantique.

Steve Avila, des Rams de Los Angeles, a tenté de rassurer : "Je pense que beaucoup d'athlètes sont responsables", a-t-il réagi. "Mais si vous pouviez vérifier leurs statistiques de sommeil… je pense que vous verriez que le nombre d'heures de sommeil de certains va considérablement diminuer, c'est sûr." Interrogés par le New York Post, la plupart des athlètes de haut niveau affirment qu'ils prennent le sport trop au sérieux pour développer une forme grave de "grippe GTA", un terme à la mode depuis 2013 et les premiers congés dans les clubs pour... jouer au jeu.

Du côté de la France, on se garde bien d'évoquer les liens entre la sortie de GTA 6 et l'hygiène de vie des sportifs. Côté Ligue 1, la présidente de l'Olympique Lyonnais a simplement rit (jaune) en conférence de presse mercredi 18 novembre. "Si vous êtes là parce que vous pensiez que c'était le lancement de GTA 6, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, vous êtes au mauvais endroit", s'est amusée la présidente de l'écurie rhodanienne, confiant avoir tout juste pris conscience du "phénomène mondial" à l'oeuvre. En rugby, pas forcément de préoccupation pour le XV de France même si certains joueurs l'attendent. "J'ai précommandé (le jeu) mais jeudi, on a prévu quelque chose, a admis en conférence de presse Kalvin Gourgues. J'attendrai un peu, après le match contre l'Argentine, pour voir ça de plus près."

L'ancien gardien des Bleus Hugo Lloris pourrait faire partie de ceux perdront quelques heures de sommeil en ce mois de novembre. Lors de son arrivée à Los Angeles, il avait confié au micro de L'Équipe bien connaître la ville grâce à GTA 5. "Los Angeles, c'est le cinéma, Dr. Dre, et GTA", avait tranché le portier, qui évolue en Californie depuis 2024. "J'ai tellement joué à ce jeu sur PlayStation que j'avais l'impression de connaître parfaitement des endroits de la ville sans être jamais venu…"

En Espagne, Lamine Yamal s'est déjà affiché comme un vrai adepte de GTA 6 sur un post Instagram. On scrutera donc les performances des uns et des autres dans les jours à venir...