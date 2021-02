Super Bowl 2021 : Tampa Bay vainqueur, Tom Brady sacré pour la 7e fois

SUPER BOWL. Les Buccaneers de Tampa Bay ont remporté hier soir le Super Bowl 201 en dominant les Chiefs de Kansas City, sur le score de 31-9. Tom Brady, élu meilleur joueur de la finale, améliore son record de victoires.

[Mis à jour le 8 février 2021 à 12h12] Les Buccaneers de Tampa Bay (Floride) avaient le privilège de disputer ce Super Bowl 2021 à domicile, dans leur Raymond James Stadium, (qui ne pouvait toutefois accueillir que 22 000 spectateurs sur une capacité de 75 000) et n'a pas laissé passer sa chance. Dominateurs, ils se sont en effet imposés sur le score de 31-9 face à des Chiefs de Kansas City (Missouri), vainqueurs l'an passé mais qui n'auront cette fois pas réussi à inscrire le moindre touchdown. Tom Brady, le quaterback star de Tampa Bay, a été élu MVP (emilleur joueur du match) et porte son record de victoires à sept sur le plan individuel. Le résumé du Super Bowl en vidéo :

La date de ce 55e Superbowl de l'histoire était fixée depuis de longs mois et c'est donc ce 7 février 2021 (dans la nuit du dimanche 7 au lundi 8 février en France) qui avait été retenu pour cette nouvelle édition. Cette finale de la NFL (National Football League), la ligue de football américain, est le point d'orgue d'une saison qui a été rythmée par les éliminatoires de l'American Football Conference (AFC) et de la National Football Conference (NFC) et qui se termine donc en début d'année par la confrontation des vainqueurs de chacune de ces conférences lors de la finale. C'est cette dernière que l'on appelle le "Super Bowl". Le Super Bowl débutait à 00h30, heure française, très tôt lundi matin.

Ce Super Bowl bénéficiait, en France, d'une diffusion en clair à la TV. Contrairement aux précédentes éditions, qui étaient proposées sur W9, puis sur TF1, c'est cette fois la chaîne L'Equipe qui assurait la retransmission de l'évènement. Les commentaires étaient assurés par le journaliste Peter Anderson et Anthony Mahoungou, joueur de football américain. Le match était également proposé en direct sur beIN Sports 1 (accès sur abonnement).

Les deux chaînes proposaient également un service de streaming pour les fans qui préfèreraient regarder la finale sur Internet, via leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette, sur le site de L'Equipe (accès gratuit) et sur la plateforme beIN Connect (accès payant).

L'autre attraction de la soirée du Super Bowl se situe sur le plan extra-sportif puisque tout le monde attend chaque année avec impatience de connaître les détails du concert donné à la mi-temps, et notamment les noms des artistes désignés pour faire le spectacle. Le musicien canadien The Weeknd avait été choisi pour cette édition 2021.