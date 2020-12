France - Croatie : heure, chaîne TV… Les infos du match de handball féminin

FRANCE - CROATIE. L'équipe de France féminine de hand affronte son homologue croate, ce vendredi 18 décembre 2020, en demi-finale de l'Euro. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

L'équipe de France de handball féminin aborde sa demi-finale du championnat d'Europe, ce vendredi, face à la Croatie, en pleine confiance après avoir remporté cinq victoires en six matchs (un nul) depuis le début du tournoi, et avec la satisfaction d'avoir effacé la désillusion du Mondial japonais de l'an passé (élimination en poules). "On avait l'occasion de vraiment tourner la page de Kumamoto et c'est fait, a d'ailleurs indiqué Alexandra Lacrabère, l'expérimentée arrière des Bleus, après la victoire face à la Suède. C'était une erreur de parcours l'an dernier, on est revenues plus fortes. Là, il n'y a plus personne qui va nous barrer la route". En cas de victoire face aux Croates, les protégées d'Olivier Krumbholz auront rendez-vous dimanche (18h) contre la Norvège ou le Danemark, qui s'affrontent dans l'autre demi-finale.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Croatie sera donné à 18 heures, ce vendredi 18 décembre 2020, depuis la salle omnisports Jyske Bank Boxen de la ville d'Herning, au Danemark, où se dispute ce championnat d'Europe de handball.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France féminine : une diffusion en clair est prévue à la TV française à l'occasion de cette demi-finale de l'Euro contre la Croatie. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur TMC (chaîne n°10). Si vous disposez de l'abonnement adéquat, vous aurez également la possibilité de regarder la rencontre sur beIN Sports 1 (le programme TV).

Dans le cas où préférez regarder le match en streaming vendredi, il faut vous tourner soit vers le site Internet de TMC (accès gratuit), soit vers la plateforme beIN Connect. (accès au flux vidéo réservé aux abonnés)

Ce match de l'Euro 2020 de handball féminin entre la France et la Croatie sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce vendredi soir (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.