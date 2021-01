Handball. France - Norvège : suivez le match en direct !

FRANCE - NORVEGE. Score et buts en live, résultat, résumé... l'équipe de France de handball affronte la Norvège pour son premier match dans ce Mondial 2021 qui se déroule en Égypte. Le match est à suivre ici en direct et en intégralité.

20:34 - Premier break pour les Bleus ! Ils sont là les Français ! Déjà deux arrêts pour Wesley Pardin et les Bleus qui prennent un premier petit écart. Un contre fooouuuudroyant de Kentin Mahé et ça fait 3-1 pour la France !!

20:32 - Le kung-fu de la paire Guigou-Mahé ! KUNG-FU !!!! Oh magnifique !! Le Kung-fu pour les Bleus ! Guigou sur l'aile pour Mahé qui s'envole, attrape la balle et marque le premier but de la rencontre ! Superbe !

20:31 - C'est parti ! Les Bleus font donc leur entrée dans ce Mondial 2021 de handball ! C'est parti pour cette rencontre face aux redoutables Norvégiens ! Ce sont les Français qui viennent de donner le coup d'envoi !!

20:26 - Les hymnes ! Les deux équipes sont sur le terrain pour les hymnes. Le match va débuter dans 5 minutes ! La pression monte.

20:17 - Le programme des Bleus La France va rapidement affronter ses deux prochains adversaires après cette rencontre contre la Norvège. Le 16 janvier, les Bleus seront confrontés à l'Autriche et le 18 janvier, ce sera au tour de la Suisse.

20:10 - Le 7 de départ Voici la composition de départ choisie par Guillaume Gille. Pardin, Guigou, N'Guessan, Mahé, Fabregas, Mem et Abalo

19:59 - Gérard : "Dire qu'on ne fait plus peur à personne est une idiotie" Le gardien des Bleus est conscient que l'Équipe de France n'est plus celle des "Experts". Pour autant, "dire qu'on ne fait plus peur à personne est une idiotie, s'énerve Vincent Gérard. Nous, nous sommes certes déchirés sur la dernière compétition, mais comme d'autres. Nous sommes dans une phase de transition, on construit et on avance marche par marche".

19:51 - Groupe E: objectif trois premières place La France affronte donc ce soir la Norvège, favorite du groupe E. Pour se qualifier pour la suite de cette Coupe du monde, il va falloir être dans les 3 premiers de cette poule de 4. Les Bleus auront donc la mission principale de battre leurs deux autres adversaires au classement: la Suisse et/ou l'Autriche

19:45 - Gille : "La marche est beaucoup plus haute" L'entraîneur de l'Équipe de France, Guillaume Gille, est très philosophe avant d'affronter les Norvégiens. "On sort d’une période de performances délicates où l’on n’est pas satisfaits de ce qui a été produit. Là, la marche qu’on nous demande de franchir est beaucoup plus haute et donc va nécessiter aussi de notre part beaucoup plus de qualité pour pouvoir jouer un rôle dans ce match".

19:38 - La Norvège favorite La France du handball n'est plus celle d'autrefois. Les Bleus ont été très décevants lors du dernier Euro, éliminés en phase de groupes et battus par le Portugal... et la Norvège. C'était il y a un an presque jour pour jour. Derrière, les Français ont eu peine à se relever et devront donc affronter ce jeudi soir les Norvégiens, 3e de ce dernier Euro.