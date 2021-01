France - Autriche : heure, chaîne TV… Les infos du match de handball

FRANCE - AUTRICHE. L'équipe de France masculine affronte son homologue autrichienne, ce samedi 16 janvier 2021, au Mondial de handball. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

L'équipe de France de handball dispute ce samedi, face à l'Autriche son deuxième match dans la poule E du championnat du monde, avec l'ambition de confirmer la belle victoire obtenue jeudi face à la Norvège. Après une phase de préparation décevante, les Bleus ont démontré qu'il faudrait compter avec eux dans ce Mondial mais restent prudents, à l'image de leur sélectionneur Guillaume Gille, qui indiquait après le succès face aux Norvégiens : "Tout n'est pas encore résolu après cette victoire, loin de là, mais ça reste une très belle base de travail. Ce qu'on veut, c'est continuer sur notre route en stabilisant ce qu'on a bien fait et en continuant d'explorer des domaines où on rencontre encore des difficultés, notamment les phases en supériorité numérique". Ils partiront néanmoins favoris face à une équipe autrichienne qui a mal démarré la compétition en s'inclinant (25-28) face à la Suisse, invité de dernière minute après le forfait des Etats-Unis et son effectif décimé par le Covid-19.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et l'Autriche sera donné à 18h (heure française), ce samedi 16 janvier 2021, depuis la Halle des Sports de la Ville-du-6-Octobre, proche de Gizeh, en Egypte, où se dispute ce Championnat du monde de hand.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France : une diffusion en clair est prévue à la TV française à l'occasion du deuxième match des Bleus dans ce Mondial 2021. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur la chaîne TMC (groupe TF1). La rencontre sera également proposée sur beIN Sports 1 (le programme TV).

Dans le cas où préférez regarder France - Autriche en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de TMC (accès gratuit), soit vers la plateforme beIN Connect. accessible uniquement sur abonnement.

Ce match du Mondial 2021 de hand masculin entre la France et l'Autriche sera également à vivre en direct commenté sur notre site ce samedi soir (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des meilleures actions en live. Découvrez aussi, avant la rencontre, la présentation des enjeux du match et, au coup de sifflet final, le résumé de la rencontre et les premières réactions.