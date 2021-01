Handball. France - Autriche : victoire facile pour les Bleus, le résumé du match

19:55 - Les Bleus n'ont pas douté

C'était une équipe bien plus faible qui se présentait face aux Français ce samedi soir. L'Autriche n'avait pas la même stature que la Norvège. Pourtant, les Bleus se devaient de gagner pour engranger deux nouveaux points et s'assurer de rester en Égypte pour le tour principal. Il n'y a rien eu de difficile ce soir face à de faibles Autrichiens, très peu inspirés et brouillons à de trop nombreuses reprises. Guillaume Gille avait choisi de faire tourner avant le match contre la Suisse. Vincent Gérard a par exemple suppléé Wesley Pardin et a été en réussite tout au long de la rencontre. Tout le monde s'est d'ailleurs plus ou moins mis en évidence.

Avec un avantage de +4 à la pause, les Français ont ensuite déroulé sans jamais forcer. Les cadres sont rentrés et ont creusé l'écart. Les Autrichiens n'y ont jamais cru et, pour cause, les Français n'ont rien laissé en chemin de quoi se faire peur. Finalement, les Tricolores s'imposent avec la manière 35-28 et sont sûr de participer au tour principal qui se déroulera la semaine prochaine. L'essentiel et bien là. Et une victoire contre la Suisse ce lundi permettra à ce groupe de croire à des lendemains joyeux.