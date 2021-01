Handball. France - Autriche : la victoire se dessine pour les Bleus, le match en direct

L'équipe de France ne force plus son talent face à des Autrichiens qui commencent à peiner physiquement. À 15 minutes de la fin, la victoire ne fait guère de doute. Vincent Gérard vient même de marquer son 3e but de la rencontre ! 21-28 !

19:00 - Deuxième but pour Gérard !

Les Autrichiens se précipitent et ratent leur tir. Vincent Gérard n'en demandait pas tant et frappe dans le but vide ! C'est son deuxième but pour le portier français !