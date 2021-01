Handball. France - Suisse : victoire de justesse pour les Bleus, le résumé du match

FRANCE - SUISSE. Ce fut dur mais la France s'impose finalement sur le score de 25-24 face aux Suisses. Les Bleus s'imposent dans la douleur mais filent vers le tour principal de ce Mondial 2021 avec 4 points. Découvrez le résumé de la rencontre.

20:10 - La France peut voir plus loin Ça devait être le match piège par excellence. Et, ce fut, un match très difficile à maitriser. Les Français n'ont jamais réussi à creuser l'écart, ce qui a permis aux Suisses de rester en vie pendant toute la partie. Les Bleus ont toujours eu dans leur dos, accroché à leurs basques, des Suisses décidément très surprenants. Avec un Andy Schmid, stratosphérique et un Nikola Portner diablement efficace, la Suisse a malmené la France en prenant les devants à de très nombreuses reprises. À 14-14 à la pause, les Tricolores ne s'en sortent finalement pas si mal mais perdent sur blessure Wesley Pardin dont on espère qu'il pourra se remettre sur pied. Même si, au vu de la torsion qu'a subit son genou, on craint malheureusement le pire pour le géant français (1,95m, 100kg). Alors que le gong est sur le point de retentir, les Bleus ont réussi à conserver leur avance, réduit à 1 seul but à 7 secondes de la fin. Portner a failli dégouté la France entière avec un énième arrêt presque lunaire. Mais Vincent Gérard n'est pas né de la dernière pluie pour laisser passer un shoot longue distance à 2 secondes du terme de la rencontre. Les hommes de Guillaume Gille s'imposent finalement dans la douleur et les cris de soulagement 25-24. Le tour principal leur tend désormais les bras avec le maximum de point imaginable (4 points). Mais pas le temps de se reposer, l'Algérie est au programme de ce mercredi. "Lors de ce premier tour, on a montré un niveau de jeu cohérent" expliquait le sélectionneur français à la fin du match. "Mais on mesure le travail qu'il nous reste à faire" a-t-il nuancé peu après. Tutoyer les sommets demandera encore davantage de cohérence et de justesse. Mais les Bleus connaissent la recette.

20:05 - Mahé : "Leur 7 contre 6 nous a bien embêtés" Kentin Mahé a lui pointé du doigt la façon dont a joué les Suisses avec cette technique du "empty goal". "On peut enterrer le match plus tôt, regrette le Français. Leur 7 contre 6 nous a bien embêtés mais on est resté lucide jusqu’à la fin".

19:51 - Guigou : "Une piqure de rappel" Le capitaine Michael Guigou était lui aussi au micro de BeIn Sport. "C’était compliqué mais pas surprenant, a-t-il assuré. On a eu du mal à poser notre jeu et peut-être aussi un peu de difficulté avec ce rythme très particulier. Le fait de jouer sans public avec des journées qui sont longues... mais ont doit rester concentré, reconnaît l'ailier français. C’était une piqure de rappel".

19:45 - Gérard : "On n’a pas su maitriser le rythme" Auteur du dernier arrêt décisif, Vincent Gérard ne cache pas la difficulté qu'a eu la France ce soir pour s'imposer. "On ne prend pas énormément de buts mais on n’a pas su maitriser le rythme. À part à la fin, les attaques suisses ont été longues. C’était très frustrant. On a raté des actions à 6 mètres, on s’est embarqué dans un match bourbier. Mais ont doit retenir le positif, on s’est battu pour finalement s’imposer".

19:27 - VICTOIRE !!!!!! OUIIIIIIII !!!!! QUELLE FIN DE MATCH MAMAMIA !!! La France s'impose 25-24 ! Alors que Nikola Portner réalise encore un arrêt venu d'ailleurs, les Suisses ont 7 secondes pour égaliser ! Mais sur un tir longue distance, Vincent Gérard sort l'arrêt qu'il faut et permet aux Français de s'imposer !!!!!

19:26 - Défense tout terrain à 20 secondes de la fin ! Que les cardiaques s'éloignent !!! Il reste 20 secondes, la France a la balle et est à +1 au score ! Chaud, chaud, chaud !! Les Suisses sont en tout-terrain !

19:24 - Oui Abalo ! +2 pour la France ! Voilààà !! Sur l'offensive qui suit, Abalo ne rate cette fois-ci pas son shoot !! +2 pour les Bleus ! La Suisse pose son temps mort !

19:22 - Dika Mem prend un 2 minutes lui aussi ! Sur une faute offensive, Dika Mem prend un 2 minutes lui aussi ! Les Français sont à 4 contre 6 sur le terrain... Mais Vincent Gérard encore là !!! Il se réveille au bon moment !! Toujours 24-23 pour les Bleus ! Vamos !!

19:20 - 2 minutes pour Lagarde ! Quel suspense insoutenable ! Romain Lagarde s'est un peu fait avoir là sur un duel. Le Français prend 2 minutes à 4 minutes 30 de la fin ! Mais Vincent Gérard réalise un très bel arrêt par la suite !! C'est très, très chaud !

19:17 - La parade exceptionnelle de Portner ! Sidorowich prend 2 minutes à moins de 6 minutes de la fin sur un anti-jeu. La France peut donc prendre l'avantage. Mais, même idéalement servit, Luc Abalo voit son tir être arrêté de manière spectaculaire par Nikola Portner. Il est géant ce soir, lui aussi, le dernier rempart suisse !

19:14 - La France va devoir batailler Les Suisses embêtent énormément les Français ! Ils ne laissent rien passer. Et quand l'opportunité se présente, les Français manquent comme sur ce shoot de loin de Guigou qui passe à côté alors que le but était vide. Les Tricolores déjouent quelque peu et les Suisses, eux, ne manquent presque rien !

19:09 - Le choix audacieux de la Suisse en attaque La Suisse se donne toute les possibilités pour marquer. Sur quasiment toutes leurs possessions, les Suisses choisissent de sortir leur gardien pour être en supériorité numérique en attaque. Pour l'instant, cela gêne les Français.

19:01 - Schmid est intenable C'est le meilleur joueur sur le terrain. Clairement, Andy Schmid est au-dessus de tout le monde ce soir. Il marque encore une fois. SI la Suisse est encore collée à la France au score, c'est en grande partie grâce à lui.

18:57 - Mahé en force ! Ouiiii Kentin Mahé ! Superbe Micha Guigou qui chipe le ballon dans les mains d'un joueur suisse qui partait en contre ! Derrière, Mahé file comme une balle vers le but et marque en puissance ! Magnifique !!