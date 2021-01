Handball. France - Portugal : les Bleus filent vers la victoire, le match en direct 

Encoooore le coooontre des Bleus !!! +7 pour les Français ! Les Portugais n'y arrivent plus, les Français déroulent ! Il reste moins de 15 minutes.

21:35 - Hugo Descat a bien suivi

Incroyable ! Par deux fois, les Portugais avaient choisi de laisser leur but vide. Par deux fois, les Français ont tiré de loin et ont trouvé les poteaux. La seconde fois, Hugo Descat a bien suivi pour récupérer le ballon et marquer !