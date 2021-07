République Tchèque - France (JO) : victoire tranquille des Bleus, le résumé du match de basket

16:10 - Le résumé du match, les Bleus souverains

Après l'exploit face aux USA, l'équipe de France de basket devait confirmer, ce mercredi, face à la République tchèque. Mission accomplie pour les Bleus. Après un début de match hésitant durant lequel ils ont subi la réussite adverse à trois points, les hommes de Vincent Collet ont ensuite rapidement pris la mesure des Tchèques en retrouvant e l'agressivité en défense et en faisant preuve d'une belle adresse dans le camp adverse, avec notamment un Evan Fournier et un Nando De Colo efficaces et également un bon Vincent Poirier. La sélection tricolore a ensuite géré tranquillement sa fin de match pour finalement s'imposer avec vingt points d'écart. ce résultat lui permet de s'assurer la première place finale au classement du groupe A et d'hériter du statut de tête de série pur le tirage au sort des quarts de finale.