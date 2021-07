France - Allemagne (JO) : déjà la qualification pour les Bleus ? Heure, chaîne TV, les infos du match de handball

FRANCE ALLEMAGNE JO. Après deux succès dans ces Jeux olympiques, l'équipe de France de handball affronte l'Allemagne ce mercredi 28 juillet dans la poule A. Une victoire serait synonyme de qualification en quarts de finale...

L'équipe de France de handball est de retour, ce mercredi 28 juillet 2021, dans le tour préliminaire des JO de Tokyo 2021. La France affrontera l'Allemagne à 21h30 heure japonaise, soit 14h30 en France. Après avoir remporté leurs deux premiers matchs, face à l'Argentine en ouverture et face au Brésil ce week-end dans le groupe A, les coéquipiers de Nikola Karabatic ont une chance d'être qualifiés dès aujourd'hui pour les quarts de finale de la compétition en cas de victoire. Rappelons que les quatre premiers de chacune des deux poules de ce tour préliminaire pourront poursuivre leur course pour une médaille.

Ce France - Allemagne sera assurément un défi plus grand que les deux premières rencontres du tournoi olympique de handball. La France a disposé des Argentins (33-27) et des Brésiliens (34-29), alors que l'Allemagne a été battue d'entrée et sur le fil par les Espagnols (28-27) avant une victoire contre les Argentins (33-25). Face aux Richardson, Karabatic, Abalo, Guigou et autres Porte, l'effectif allemand, en partie composé de joueurs de la Bundesliga, sera aussi un mur plus difficile à franchir.

Le match entre la France et l'Allemagne, comptant pour la 3e journée du tournoi de handball des Jeux Olympiques de Tokyo, a été programmé ce mercredi 28 juillet 2021, à 21h30 heures locales. Il faudra donc être devant sa télévision à 14h30 en France pour profiter de la rencontre. Le match a lieu dans l'enceinte du Stade national de Yoyogi, à Tokyo même, épicentre de ces JO 2021.

Quelle chaîne TV assure la diffusion de France - Allemagne ?

Comme pour toutes les épreuves de ces Jeux olympiques, c'est France Télévisions et Eurosport qui assurent la retransmission du match entre la France et l'Allemagne. Pour l'option gratuite, optez pour France 2 ou France 4 qui retransmettront la rencontre. Ce France - Allemagne sera aussi diffusé sur le site France.tv. Pour l'option payante, optez pour Eurosport 1 ou Eurosport 2.

Peut-on regarder France - Allemagne en streaming ?

Il est évidemment possible de regarder France - Allemagne en streaming sur le site France.tv, le site de France télévisions. L'appli Eurosport Player proposera également de suivre la rencontre en direct. Cette appli est payante et nécessite un abonnement pour pouvoir suivre les programmes en direct.

Quelle sera la compo des Bleus pour ce France - Allemagne ?

Pour ce France - Allemagne, Guillaume Gille devrait peu ou prou reconduire l'équipe qui a affronté l'Argentine et le Brésil. Les 14 Français alignés étaient les suivants : Gérard (G), Genty (G), Remili, Richardson, Mem, N. Karabatic, Mahé, Nguessan, Abalo, Guigou (cap), L. Karabatic, Fabregas, Descat et Porte. La composition probable des Bleus o l'entame du match : Gérard (gardien) - Karabatic, Mahé, Mem (arrières) - Guigou, Abalo (Ailiers) - Fabregas (Pivot).