France - Norvège (JO) : horaire, chaîne TV... Les infos du match de handball masculin

FRANCE - NORVEGE. Dernière rencontre de la phase de groupe du tournoi de hand des JO 2021, le match entre la France et la Norvège, ce dimanche 1er août, aura une saveur particulière. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaine et à quelle heure voir le match ?

C'est un France - Norvège à la saveur particulière qui est programmé ce dimanche 1er août 2021, à Tokyo, à l'occasion du tournoi de handball des Jeux olympiques. Alors que les deux équipes sont d'ores et déjà qualifiées pour les quarts de finale de ces Jeux, l'enjeu immédiat de ce dernier match de la phase de poule est minime. Mais les Bleus affronteront malgré tout l'une des meilleurs équipes du moment sur le papier, vice-championne du monde en titre. Celle la même qui aura précipité leur chute lors du dernier championnat d'Europe, il y a 18 mois. En janvier 2020, Nikola Karabatic et ses coéquipiers avaient été sèchement éliminés dès le premier tour de cet Euro, tombant de leur piédestal avec une défaite face au Portugal et une autre, cruelle, contre ces Norvégiens (28-26), scellant leur élimination et le renvoi du sélectionneur Didier Dinart.

Cette fois, l'équipe de France aura donc a cœur de laver son honneur pour ce qui ressemble à une revanche dans ces JO 2021. Pour l'instant, le tournoi olympique a mieux débuté pour les hommes dirigés désormais par Guillaume Gille, avec une série de quatre victoires contre l'Argentine (33-27), le Brésil (34-29), l'Allemagne (30-29) et enfin l'Espagne vendredi (36-31). La Norvège pour sa part est sur une série de deux victoires contre le Brésil (27-24) et l'Argentine (27-23) et deux défaites contre l'Espagne justement (28-27), mais aussi face à l'Allemagne vendredi (23-28). De quoi faire des Bleus les favoris de la rencontre.

Le match entre la France et la Norvège est programmé ce dimanche 1er août 2021, à 16h15, heure locale. Il faudra donc se lever tôt ce dimanche pour profiter de la rencontre qui débutera à 9h15 du matin, heure française. Le match comptant pour la 5e journée du tournoi de handball des Jeux Olympiques aura lieu dans l'enceinte du Stade national de Yoyogi, à Tokyo.

Quelle chaîne TV assure la diffusion de France - Norvège ?

Il sera possible de suivre la rencontre sur France Télévisions et Eurosport qui assurent la retransmission de l'intégralité des Jeux olympiques. Pour regarder France - Norvège sans débourser un centime, il faudra opter pour France 2 ou France 4 qui retransmettront la rencontre. Ce France - Norvège sera aussi diffusé en option payante sur Eurosport 1 ou Eurosport 2.

Peut-on regarder France - Norvège en streaming ?

Ce match France - Norvège peut aussi être visionné en streaming sur smartphone, tablette ou ordinateur, avec une simple connexion Internet, grâce au site France.tv, le site de France télévisions. L'appli Eurosport Player proposera également de suivre la rencontre en direct. Cette appli est payante et nécessite un abonnement pour pouvoir suivre les programmes en direct.

Quelle sera la compo des Bleus pour ce France - Norvège ?

Pour ce France - Norvège, Guillaume Gille devrait peu ou prou reconduire l'équipe qui a obtenu quatre victoires en quatre matchs dans ces JO. La composition probable des Bleus à l'entame du match : Gérard - Mem, Remili, N'Guessan ou N. Karabatic - Descat ou Guigou, L. Karabatic ou Fabregas, Abalo.