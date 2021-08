France - Norvège (JO 2021) : les Bleus s'inclinent mais sont qualifiés, le résume du match

11:15 - Le résumé du match

Il y avait dans ce France - Norvège, des airs de match amical. Qualifiés et assurés d'être premiers, les Bleus ne sont jamais vraiment rentrés dans leur match et s'inclinent logiquement 32-29. Les hommes de Guillaume Gille auront des yeux bien plus inquiets sur les blessures de Timothey N’Guessan et Hugo Descat que sur le résultat de la rencontre. Une opposition qu'ils n'ont jamais vraiment maîtrisé par un manque d'envie criant. Sur un faux rythme tout au long de ces 60 minutes, les Français auront fait jeu égal avec la Norvège lors de cette première période simplement par les grandes qualités de Vincent Gérard auteur de 10 parades dont un stratosphérique 4/4 aux jets de 7 mètres.

À 15-15 à la pause, la conclusion de ce match reste indécise mais les Norvégiens ont été bien plus réveillés que les Bleus ce dimanche pour conclure ces matchs de poule par une victoire. Les Français auront fait la course derrière presque tout le long de cette seconde période et n'auront jamais su comment déjouer leurs adversaires. Karabatic a fait parler sa force et sa précision mais il a été trop seul et ses coéquipiers n'auront pas su l'accompagner. Tous peuvent désormais fermer la page de cette première phase et débuter les quarts de finale face à une surprenante équipe du Bahrein. Les double champions olympique ne rêve que de titre. Il faudra montrer autre chose pour éviter la désillusion.