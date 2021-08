France - Bahrein (JO 2021) : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de handball à la TV ?

FRANCE - BAHREIN. L'équipe de France de hand masculin est opposée la sélection bahreïnienne, ce mardi 3 août 2021, en quart de finale des Jeux olympiques de Tokyo. Horaire, diffusion TV, streaming... Découvrez les infos du match

Auteur d'un quasi-sans faute depuis le début des ces JO 2021 (une seule défaite face à la Norvège dans un match sans enjeu lors de la dernière journée de la phase de poules), l'équipe de France masculine de handball aborde son quart de finale face au Bahreïn avec le statut de grande favorite. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 2h30, heure française, ce mardi 3 août. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France TV qui proposera la diffusion en clair, soit sur France 2, soit sur France 4. Cette confrontation sera aussi à suivre sur Eurosport, accessible sur abonnement, que ce soit à la télévision ou en streaming ou sur Internet.

Si la France s'avance donc vers ce quart de finale face au Bahrein avec la confiance accumulée depuis le début de ces Jeux olympiques, elle se méfie de la transition vers les matchs à élimination directe, qu'elle jouera sans Timothey N'Guessan (blessé au mollet et remplacé par Romain Lagarde) et peut-être sans Hugo Descat, qui soigne une blessure aux adducteurs. "Ces blessures, c'est un très gros point noir,, a d'ailleurs indiqué Nikola Karabatic après le match contre les Norvégiens. Sans ce point noir, le bilan est parfait : on finit premiers du groupe le plus difficile, avec quatre potentiels médaillables. Donc la première partie est plus que remplie et c'est parfait. Mais faire une première phase de ce niveau-là ne nous garantit rien du tout. Maintenant, une autre compétition commence et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée-là".