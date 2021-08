France - Russie (volley) : horaire, chaîne TV… Comment voir la finale des JO ?

FRANCE - RUSSIE. L'équipe de France de volley masculin peut continuer d'écrire son histoire ce samedi 7 août, en finale des JO 2021 de Tokyo, face à la Russie. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

L'équipe de France de volley vont disputer, ce samedi, contre la Russie, la première finale des Jeux olympiques de leur histoire et le scénario était loin d'être écrit à l'avance. Les Bleus avaient en effet entamé le tournoi de manière laborieuse, avant de surprendre les champions du monde polonais en quart de finale et de dominer l'Argentine en demi-finale. Les hommes de Laurent Tillie aborderont cette finale avec un petit avantage psychologique puisqu'ils avaient dominé la sélection russe lors de la phase de groupes (3-1). "Face à la Russie, ça va être un match compliqué, il ne va pas falloir entrer dans le défi physique, mais jouer notre jeu tout simplement, jouer avec le "smile" et prendre du plaisir, a indiqué le réceptionneur-attaquant français Earvin Ngapeth, avant le match, avant de lancer : "Une finale ça se gagne".

Le coup d'envoi de ce match entre la France et la Russie sera donné à 14h15 (heure française), ce samedi 7 août 2021. Cette finale se dispute dans le format habituel des matchs de volley, en trois sets gagnants.

Une diffusion en clair est évidemment prévue à la télévision pour cette finale France - Russie. Pour regarder le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (la programmation peut fluctuer en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre sera également proposée sur la chaîne Eurosport 1 ou 2.

Si vous préférez regarder cette finale du tournoi de volley masculin des JO 2021 entre la France et la Russie en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement.