France - Danemark (handball masculin) : horaire, chaîne TV… Tout savoir de la finale des JO 2021

FRANCE - DANEMARK. L'équipe de France masculine de hand est de nouveau en finale des Jeux olympiques ce samedi 7 août 2021. Elle affrontera la sélection danoise avec l'espoir de prendre sa revanche de la finale perdue aux JO de Rio. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

La statistique est assez incroyable : l'équipe de France de handball masculin va disputer ce samedi, face au Danemark, sa quatrième finale consécutive aux Jeux olympiques, après les sacres de 2008 et 2012 et la deuxième place à Rio en 2016. Dan scette édition 2021, les Bleus ont réalisé jusqu'ici un beau parcours avec 4 victoires et 1 défaite lors de la phase de groupes avant de battre facilement le Bahreïn en quarts puis battre l'Egypte en demi-finale. L'entraineur des Bleus, Guillaume Gille, semble avoir réussi à faire l'alchimie entre les cadres comme Nikola Karabatic ou Luc Abalo, et les jeunes joueurs, qui disputent pour certains leurs premiers Jeux. "Dans ce groupe, il y a une bonne énergie, a observé le coach tricolore avant cette finale. On a fait beaucoup de travail et la dynamique est très positive, avec un mélange de beaucoup de générations, avec des cultures et des histoires différentes, ça fonctionne très bien et ça nous amène à proposer des formes de jeux très variées qui nous permettent de nous adapter à des adversaires et à des situations de jeux différentes". Reste désormais à vaincre la meilleure équipe du monde, le Danemark, champion du monde en 2021 et champion olympique en 2016.

Le coup d'envoi de ce match entre la France et le Danemark sera donné à 14h (heure française), ce samedi 7 août 2021. La finale ce tournoi de handball des JO 2021 se dispute en deux périodes de 30 minutes.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France : une diffusion en clair est prévue à la TV française, ce samedi à l'occasion de cette finale face au Danemark. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre sera également proposée sur la chaîne Eurosport 1 ou 2.

Dans le cas où préférez regarder France - Danemark en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement.