France - Russie (handball féminin) : horaire, chaîne TV… Tout savoir de la finale des JO 2021

FRANCE - RUSSIE. L'équipe de France féminine de hand retrouve la Russie, ce dimanche 8 août 2021, en finale des Jeux olympiques de Tokyo. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match en direct ?

La finale du tournoi de handball féminin de ces JO 2021 de Tokyo sera la même qu'il y a cinq ans à Rio : la France sera en effet à nouveau opposée à la Russie mais espère un autre épilogue qu'au Brésil (défaite 19-22), avec cette fois une médaille d'or à la clé. "A Rio, c'était déjà quelque chose de "ouf" d'avoir cette médaille d'argent, là on va essayer de ne pas trop s'attarder sur nos émotions, on est prévenues, a observé avant le match la demi-centre des Bleues Grâce Zaadi. C'est peut-être l'état d'esprit, l'expérience, le fait qu'on soit plus conquérantes qui fera la différence avec 2016". Les Bleues auront en outre un autre revers à faire oublier face aux Russes puisqu'elle s'étaient également inclinées contre cet adversaire en début de compétition, le 31 juillet dernier, là encore avec un seul but d'écart (27-28).

Le coup d'envoi du match entre la France et la Russie sera donné à 8h (heure française), ce dimanche 8 août 2021. La finale ce tournoi de handball féminin des JO 2021 se dispute sur le format habituel, soit deux périodes de 30 minutes.

Bonne nouvelle pour les amateurs de handball et pour les supporters de l'équipe de France féminine : une diffusion en clair est prévue à la TV française ce dimanche à l'occasion de cette finale face à la Russie. Pour voir le match en direct, rendez-vous sur France 2 ou France 4 (en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre sera également proposée sur la chaîne Eurosport 1 ou 2.

Dans le cas où préférez regarder France - Russie en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement.