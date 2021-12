DIRECT. France - Russie : Impériales tricolores... suivez l'après-match

FRANCE - RUSSIE. Sans contestation, les Bleues ont dominé de la tête et des épaules la Russie (33-28). Après dix premières minutes compliquées, elles ont pris la mesure de leurs adversaires tant en attaque qu'en défense pour prendre les devants et ne plus jamais lâcher leur prise. La France termine première de son groupe et affrontera la Suède en quart de finale, mercredi.

22:32 - Merci et à mercredi Merci à toutes et à tous de nous avoir suivi pour cette dernière rencontre du tour principal et cette sixième victoire de la France dans le championnat du monde de handball. Rendez-vous mercredi pour le quart de finale face à la Suède.

22:30 - La France marche sur la Russie Ce devait être le match le plus relevé de la compétition pour l'équipe de France et c'est celui qu'elles se seront rendues le plus facile. Si l'opposition fut de qualité, la copie rendue par les Bleues le fut encore davantage. Il n'aura fallu que quelques minutes, le temps de rentrer dans la rencontre, de trouver ses marques et son rythme, pour que les joueuses d'Olivier Krumbholz fassent la différence. Une différence venue à nouveau d'une défense éreintante que d'une attaque retrouvée. Peu en vue dans ce secteur depuis le début du Mondial, la France a enfin semblé trouver les clés de son jeu offensif, trouvant de nombreuses solutions grâce notamment à la présence de Foppa, véritable poison dans l'arrière garde russe. Une fluidité et une qualité illustrée par 17 buts dans un premier acte émaillée de seulement 4 pertes de balle. Réduites à 12 buts après 30 minutes, Mikhaylichenko et ses partenaires n'ont jamais été en mesure de venir inquiéter des Françaises impériales. Le récital tricolore se poursuivait ensuite avec des combinaisons de classe en attaque où Pineau trouvait Foppa d'une passe dans le dos, comme Nze Minko en croisée toujours pour Foppa, et un mur derrière aux traits de Cléopâtre Darleux. Derrière le rempart formé par Edwige, Pineau et les autres, la gardienne de Brest faisait merveille comme lorsqu'elle capta un tir, un pastis comme on dit, de loin sur une tentative de Mikhaylichenko. Au-delà de son impact dans le but, la championne olympique se mua en première relanceuse avec des caviars pour Valentini et consort, dignes des meilleurs quarterback de la NFL. Sans trembler, avec sérieux, application et un plaisir indéniable en attaque, les Françaises ont livré un match plein et marché sur la Russie, comme en finale des JO en août dernier, s'assurant la première place du Groupe I. Une sixième victoire en autant de rencontre qui donne encore plus de confiance au moment de se tourner vers les quarts de finale où l'attend la Suède. Ce sera une histoire, celle d'une rencontre couperet, mais avec un tel niveau de performance, rien ne semble pouvoir ébranler cette équipe de France.

22:22 - La Suède "redoutable" pour Pineau "Ca s'annonce électrique comme aux Jeux. Les deux matches qu'on a joués contre elles étaient difficiles. C'est une équipe en pleine confiance surtout après ce match nul contre la Norvège qui les a relancées. Ca aime jouer vite, ça déborde aussi beaucoup. C'est très fort physiquement. Ca impacte. Tout ce qu'on aime. On a l'habitude des équipes scandinaves. On sait qu'on a un adversaire redoutable face à nous", analyse Allison Pineau à deux jours du quart de finale contre la Suède.

22:20 - "On s'est vraiment rendu le match facile" "Ca a été un peu difficile dans les premières minutes où il a fallu trouver le rythme, le bon tempo pour trouver les bonnes solutions. Puis la machine s'est mise en route petit à petit. On a trouvé les solutions offensivement. Défensivement, on a été costaud comme d'habitude. On s'est vraiment rendu le match facile ce soir et quand il a fallu enfoncer le clou, on l'a fait parfaitement", a déclaré avec le sourire Allison Pineau après son 270e match sous le maillot de l'équipe de France.

22:15 - "C'est à la vie, à la mort" "Ca a été un plaisir à jouer parce qu'on s'appuie encore sur une grosse défense, puis on a retrouvé de la fluidité en attaque. Super contente du jeu qu'on a produit ce soir", s'est réjouit Méline Nocandy avant d'évoquer la Suède et le quart de finale du championnat du monde. "Maintenant, c'est à la vie à la mort. On les a jouées deux fois aux Jeux Olympiques et on a vu que c'était des très, très gros matches de handball."

22:12 - Krumbholz évoque le quart contre la Suède "On était peut-être encore dans les matches d'avant un peu crispés. J'espère qu'on va jouer complètement libéré, qu'on va prendre plaisir. On sait qu'on joue une très bonne équipe. C'est toujours, toujours très difficile de jouer la Suède qui attend son heure depuis des années mais on sera là avec le même engagement, la même sérénité. On connaît bien l'équipe, on les joue presque à chaque compétition. Ce sont des matches qui se tiennent et se finissent dans les dix dernières minutes. Pour l'instant, on est toujours passé devant. Personnellement, je n'ai jamais perdu contre la Suède et j'espère que ça va continuer", a éclairé Olivier Krumbholz évoquant le quart de finale à venir contre la Suède.

22:07 - Les affiches des quarts de finale Les phases de groupes sont à présent terminées et le championnat du monde de handball entre dans sa phase à élimination directe. Le tableau des quarts de finale est à présent complet. La France affrontera donc la Suède et le vainqueur de ce duel rencontrera celui de Danemark - Brésil en demies. De l'autre côté, on assistera à un choc entre la Norvège et la Russie, ainsi qu'une opposition entre l'Espagne et l'Allemagne. Les vainqueurs de ces deux affiches en découdront dans le dernier carré.

22:05 - "Un très bon match" "On a fait un très bon match. On a pris du plaisir à jouer. On a fait de très belles choses en attaque. En défense, on a été toujours aussi solides, on avait bien décodé leur jeu. C'est une très bonne soirée pour nous parce qu'on a pu faire tourner. j'ai l'impression qu'on avance bien vers un quart de finale redoutable. Aujourd'hui, on a senti de l'aisance", a réagi après la rencontre Olivier Krumbholz.

22:03 - La Suède en quarts Avec sa victoire contre la Russie, la France termine première du Groupe I et retrouvera donc le deuxième du Groupe II en quarts de finale du Mondial. Le suspense a pris fin en même temps que son match du soir et son adversaire se nomme la Suède. Victorieuses de la Roumanie, les Suédoises profitent de la défaite des Pays-Bas dans le choc du soir contre la Norvège (34-37). Les championnes du monde en titre néerlandaises sont donc éliminées, les Norvégiennes finissant premières du Groupe II.

21:56 - La France donne la leçon à la Russie Au bout d'un match maîtrisé de bout en bout, l'équipe de France surclasse la Russie et enchaine un sixième succès en autant de match dans ce championnat du monde (33-28). Les Bleues ont brillé en attaque avec beaucoup de variété dans leurs offensives et fait plier les Russes dans tous les secteurs. Toujours invaincue, les Tricolores terminent premières du Groupe I et peuvent se tourner vers leur quart de finale. 6️⃣/6️⃣ pour les Bleues dans ce Mondial après cette splendide victoire face aux Russes lors de ce dernier match du tour principal ! ????



21:54 - Granier en pivot Granier se glisse en second pivot et est parfaitement servie dans le dos pour venir battre de près Kaplina. L'ailière fait du bien à l'attaque tricolore.

21:52 - Les Françaises tiennent le résultat L'équipe de France connait un petit passage à vide en attaque et laisse les Russes grignoter leur retard. Sabirova enchaîne deux buts et ramènent les siennes à 5 buts (31-26)

21:49 - La relance millimétrée de Darleux Frolova est contrainte à forcer son tir dans le secteur central de loin. Cela passe à côté du but de Darleux. La gardienne récupère le ballon et adresse une passe longue qui avec une précision diabolique arrive dans la course de Valentini partie en contre. Le but est limpide ensuite pour l'ailière (30-22).

21:47 - Rentrée tonitruante de Kanor Au sortir du temps mort de Krumbholz, Kanor est servie par Valentini. La Messine, qui connaît ses premières secondes dans ce Mondial, prend son élan, pose ses appuis à 9 mètres et croise un tir puissant qui ne laisse aucune chance à Kaplina (29-22).