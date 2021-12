DIRECT. France - Pologne : Les Bleues pas inquiétées... suivez le match

Nosek arme un tir puissant depuis le côté droit à 9 mètres. Darleux est sur la trajectoire et bloque en deux temps. La gardienne adresse ensuite une passe millimétrée digne d'un quarter-back pour servir Foppa dans la course. La pivot conclut l'affaire.

Les Françaises s'emmêlent les pinceaux en attaque. Sur une croisée, Niakaté veut donner au pivot à Foppa mais cette dernière tombe au sol et le ballon est perdu. Sur le contre, les Polonaises libèrent bien Nocun à l'aile gauche. L'ailière opte pour le premier poteau et bat Darleux.

Décalée sur l'aile droite, Toublanc prend l'intervalle et tente un lob sur Placzek mais la gardienne polonaise le touche du bout du doigt et l'envoie sur son poteau droit. Sur l'action suivante en attaque pour les Bleues, Pineau est balancée par Roszak sans que les arbitres ne bronchent.

Foppa passe dans le dos de la défense polonaise et est servie. La pivot veut sauter mais est pousser par Roszak. Cette dernière réclte deux minutes et donne un penalty à la France que Pineau réussit en tirant à droite (18-11).

21:22 - Superbe passe de Sercien-Ugolin

Les Bleues cherchent la solution et sont plusieurs fois repoussées. Finalement, sur une croisée, Sercien-Ugolin voit un trou et fend le secteur central pour adressée une passe entre Gorna et Gega pour Foppa qui n'a plus qu'à battre Placzek (16-11).