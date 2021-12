DIRECT. France - Pologne : Les Bleues déroulent contre les Polonaises. Le résumé du match

22:23 - La démonstration des Bleues

Les soirs se suivent et se ressemblent pour l'équipe de France qui enchaîne les victoires. Des victoires qui portent toutes le même sceau, celui de la défense. Ce soir encore, l'arrière-garde tricolore aura fait des merveilles pour démanteler les Polonaises. Dès les premiers instants, Béatrice Edwige et ses partenaires serrèrent la vis et mirent leurs adversaires sous tension. Dans le but, Glauser continuait son festival en multipliant les arrêts. Un début de match idéal d'autant qu'en attaque, les Françaises montraient plus de réussite que contre le Monténégro. Plus rapides et incisives que les Polonaises, elles prenaient constamment de vitesse le bloc et creusaient un premier écart. Sercien-Ugolin se débloquaient, tout comme Foppa qui trouvait enfin des espaces au pivot, elle qui est particulièrement surveillée depuis le début du Mondial. A la pause, les Françaises menaient de cinq buts. une différence qui aurait pu être plus nette sans une Placzek, en grande forme dans le but polonais. Cette dernière maquillait les errances de ses coéquipières, qui n'allaient au final inscrire que 16 buts, mais la messe était dite.

Grâce à un nouveau coup d'accélérateur au retour des vestiaires, les championnes olympiques décrochaient définitivement leurs rivales et s'assuraient une victoire facile. Contraint par le scénario accroché face au Monténégro, Olivier Krumbholz faisait tourner son effectif, relançait Niakaté et offrait ses premières minutes à Orlane Ahanda, qui a rejoint le groupe France suite à la blessure de Flippes. Toutes les joueuses purent participer à la fête et entretenir la bonne dynamique qui porte l'équipe de France. Avec ce quatrième succès, elle conforte sa position de leader du Groupe I, d'autant qu'un peu plus tôt dans la journée, la Russie a été ralentie par la Slovénie (26-26). Dans ce contexte, les Françaises peuvent espérer se qualifier pour les quarts de finale dès samedi contre la Serbie. Une nouvelle bataille s'annonce, plus rude que celle du soir, mais la défense tricolore, socle de tous les rêves, est prête à faire face.