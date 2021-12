France - Pologne : heure, chaîne TV, composition... Les infos du match de hand

FRANCE - POLOGNE. Après un premier tour parfait, l'équipe de France entame le tour principal du championnat du monde avec les mêmes ambitions et de la confiance. Premier acte face à la Pologne.

La première étape du championnat du monde est terminée mais le voyage ne s'achève pas ici. Loin de là. Première de leur groupe avec trois victoires en trois matches, l'équipe de France entame le second chapitre de son aventure espagnole, toujours à Granollers, dans la banlieue de Barcelone. Parfaitement entrée dans leur compétition, les championnes olympiques vont devoir changer de braquet et hausser d'un ton dans tous les domaines car l'adversité va aller crescendo. Déjà bien secouées et réveillées par la ténacité et la fourberie des Monténégrines qui les ont obligées à montrer du caractère et à rendre les coups, elles voient débarquer face à elle la Pologne. "On peut penser que c'était un accident, un coup de moins bien (…) Mais il faut arrêter de penser qu'il n'y a que nous qui jouons bien au hand", avertit Olivier Krumbholz. Le sélectionneur le sait, qualifiées à l'arrachée, les Polonaises ne doivent pas être prises à la légère. Certes en retrait depuis quelques années, elles ont des arguments à faire valoir avec dans leurs rangs Aleksandra Rosiak, Natalia Nosek et Monika Kobylinska, trois joueuses bien connues des Françaises pour évoluer dans le championnat national à Besançon pour les deux premières et à Brest pour la dernière. "Nous avons montré que nous sommes plus proches des meilleures équipes que nous ne l'avons jamais été sous mon mandat", insiste le sélectionneur norvégien de la Pologne, Arne Senstad arrivé en 2019. Surtout, la Pologne est habituée à poser des problèmes aux Bleues. Lors de leur dernier affrontement, en 2018 certes, elle avait complètement fait déjouer les championnes du monde et leur avait passer un savon dont tout le monde se souvient encore, avec une litanie de pertes de balle et une attaque désastreuse.

Ce chantier s'annonce comme l'une des clés de la rencontre. Si les Françaises s'appuieront, une fois n'est pas coutume, sur leur solidité en défense qui a encore fait merveille depuis le début du tournoi, elles devront se montrer bien plus convaincantes de l'autre côté du terrain où ses carences sont criantes. Redoutables en montées de balle et jeu rapide, cela se complique dès que les espaces se resserrent et qu'il faut trouver des solutions en attaque placée. Or le tir de loin n'est pas la panacée des joueuses d'Olivier Krumbholz. En Espagne, elles n'ont inscrit que trois buts depuis les 9 mètres sur 23 tentatives. Les absences de Kanor ou Lacrabère se font cruellement ressentir d'autant que Flippes est sur le flanc en raison d'une entorse de la cheville et Niakaté peine à rentrer dans son Mondial. "C'est une nouvelle page et il y a une énergie nouvelle", soutient Estelle Nze Minko, l'une des tricolores les plus en vue offensivement avec ses appuis de feu. Aux Françaises de prouver qu'elles ont les ressources pour faire mieux et continuer sur leur lancée.

La rencontre entre la France et la Pologne est programmée à 20h30 et se déroulera au Palau d'Esports de Granollers, en Catalogne.

Le match opposant la France et la Pologne sera diffusé sur beIN Sports 1; Aucune chaîne en clair n'a acquis les droits pour cette première rencontre du tour principal.

La rencontre entre la France et la Pologne sera accessible en streaming uniquement sur la plateforme My Canal.

On ne change pas une équipe qui gagne. Comme depuis le début du tournoi, Laura Glauser débutera dans le but français. La capitaine Coralie Lassource sera alignée sur l'aile gauche, avec Alicia Toublanc en pendant à droite. Pauletta Foppa commencera au pivot. Enfin, en base arrière, Océane Sercien-Ugolin remplacera à nouveau Laura Flippes, comme arrière droite et accompagnera Estelle Nze Minko et Grâce Zaadi sur la base arrière.

Côté polonais, Arne Senstad aligne une base arrière composée d'Alexandra Rosiak et Monika Kobylinska entourant la demi-centre Kinga Achruk. Aux ailes, on retrouvera Dagmara Nocun à gauche et Adrianna Gorna à droite. Sylwia Matuszcyk sera titularisé au pivot. Enfin, Monika Maliczkizwicz occupera le poste de gardienne.