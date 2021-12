DIRECT. France - Russie : Les Bleues martyrisent les Russes... suivez le match de hand en live !

Au terme d'une première période de haute qualité, certainement sa meilleure depuis le début de la compétition, l'équipe de France mène de cinq buts face à la Russie. S'appuyant, une fois encore, sur son intraitable défense, les Tricolores ont fait la différence en attaque grâce à beaucoup de variétés et une Foppa souvent trouvée à la conclusion, avec quatre buts. Un premier acte abouti pour les filles d'Olivier Krumbholz (17-12).

Foppa est inarrêtable dans le secteur central. A nouveau servi, la pivot tricolore casse son poignet pour lober Kaplina et donner cinq buts d'avance aux Bleues (17-12).

Dans le secteur central, Foppa fait des ravages. Les Russes s'y mettent à deux mais ne peuvent rien face à la pose d'écran de la Française. Cette dernière se saisit du ballon donné par Nze Minko sur sa course croisée et saute pour terminer l'action (16-12).

L'équipe de France trouve des solutions en attaque avec Foppa. Après une brillante combinaison et conclut par Foppa après une passe dans le dos de Pineau, la pivot s'en va provoquée un penalty, après un service croisé dans le secteur central de Nze Minko. Pineau se charge de la sentence et met le ballon entre les jambes de Lagina (14-11).

20:55 - Edwige muselle les Russes

La défense française est agressive et dans le secteur central, Edwige jaillit sur Skorobogatchenko pour lui arracher le ballon. La montée de balle est rapide et Lassource se délecte de son duel avec Lagina. Les Russes sont en très grande difficulté et en échec depuis plusieurs minutes (9-6).