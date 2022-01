France - Ukraine : heure, chaîne TV... Où suivre le match de hand en direct ?

Victorieuse de son premier match contre la Croatie, la France entend faire un pas de plus vers la qualification pour le tour principal de l'Euro face à l'Ukraine.

Il n'est pas dit que les Bleus devront affronter la même fureur à la Pick Arena, ce samedi, mais l'enjeu n'en sera pas moindre. Jeudi soir, pour son entrée dans la compétition, l'équipe de France a su garder ses nerfs et finit par tordre la Croatie, qui poussée par un public, acquis à sa cause, avait tenté d'entraîner les Bleus dans un bourbier. Une première qui avait le mérite de mettre tout de suite le curseur au bon niveau d'intensité et de faire entrer dans sa compétition. Forts de leur victoire convaincante, les hommes de Guillaume Gille sont appelés à continuer sur leur lancée.

"Cet adversaire ne devrait pas nous poser trop de problèmes"

"Avoir battu la Croatie et perdre l'Ukraine remettrait tout en question", a admis en conférence en presse Ludovic Fabregas. Car l'Ukraine n'est pas une place forte du continent. Battue sèchement d'entrée par la Serbie, la sélection emmenée par le sélectionneur allemand Biegler n'a pas gagné le moindre match dans un Euro depuis 2006 et empile les échecs, bien qu'un mieux semble se dessiner. En effet, après un passage à vide de 10 ans, l'Ukraine enchaîne son deuxième Euro consécutif. "Au regard de son match face à la Serbie en ouverture du groupe C, sans dessiner un tableau plus joli qu'il ne peut être, l'Ukraine n'a pas fait un bon match. Il y a eu beaucoup de largesses défensives et donc c'est difficile de penser qu'il s'agit de leur vrai visage. Ils vont certainement rehausser leur niveau défensif face à nous", a prévenu Erik Mathé, l'adjoint de Guillaume Gille et entraîneur de Chambéry, le reste de l'année.

Toutefois, les Bleus semblent parfaitement concentrer sur leur tâche, d'autant qu'ils connaissent bien les joueurs ukrainiens, pour les affronter régulièrement en Ligue des Champions. "Cette équipe s'appuie sur de nombreux joueurs de Zaporoje, un adversaire difficile à battre en Ligue des Champions. On sait que des joueurs ont de grandes qualités même si peut-être hier, ils n'ont pas été en capacité de les exprimer face à la Serbie. À nous de rester vigilants", abonde le pivot tricolore, qui évolue au FC Barcelone en club. Une opposition de qualité donc mais un ton très en-dessous de la Croatie. "L'Ukraine possède quelques bons joueurs, notamment l'arrière gauche Dmytro Horiha qui a une bonne qualité de tirs. Les aborder avec un peu trop de légèreté pourrait constituer un piège car, honnêtement, cet adversaire ne devrait pas nous poser trop de problèmes", a enfin évacué Erik Mathé.

Faire tourner

Si la France maintient l'intensité et le niveau d'exigence qui a été le sien face à la Croatie, imposant la rugosité de sa défense, l'affaire devrait rapidement être pliée. Et le plus tôt sera le mieux car la bataille de jeudi soir a certes permis de tout de suite se mettre dans le bain mais a forcé à tirer sur les cadres, les Bleus ayant connu leurs trous d'air lors des rotations. Ce match contre l'Ukraine, au-delà de rapprocher la sélection de la qualification pour le tour principal, devrait être l'occasion pour Gille de faire tourner et de donner des minutes et de la confiance à chacun, on pense à Melvyn Richardson, le capitaine Valentin Porte, à cours de préparation ou encore à Nicolas Tournat dont l'entrée face aux Croates fut pénible. Si l'adversaire promet d'être moins redoutable, la partie ne s'annonce pas moins intéressante avec une attitude à entretenir. C'est aussi là que les grandes conquêtes se bâtissent, en impliquant chacun, pour que tous puissent répondre lorsqu'il le faudra plus tard.

La rencontre entre la France et l'Ukraine aura lieu à partir de 18 heures et se tiendra à Szeged, dans la Pick Arena (8 000 places).

L'opposition entre la France et l'Ukraine sera diffusée é sur beIN Sports 1. La chaîne qatarie propose l'intégralité de la compétition.

La rencontre entre la France de Ludovic Fabregas et l'Ukraine de Dmytro Horiha sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal.

Si Vincent Gérard assurera bien sa place dans la cage tricolore, la base arrière sera composée de Mahé en demi-centre entouré par Karabatic et Mem. Fabregas tiendra sa place au pivot quand Lenne évoluera sur l'aile droite et Descat sera son pendant à gauche.

Côté ukrainien, le capitaine Komok gardera le but ukrainien. Horiha sera en charge d'animer le jeu depuis le poset de demi-centre et formera la base arrière avec Dontsov et Tilte. Kravchenko et Artemenko occuperont respectivement l'aile droite et l'ile gauche. Enfin, Ilchenko sera aligné au poste de pivot.