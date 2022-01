Monténégro - France : les Bleus s'imposent sans trembler, le résumé du match

Monténégro - France. Les Bleus ont été très convaincants face au Monténégro. Ils affrontent le Danemark mercredi et ont de solides chances d'accéder aux demi-finales de cet Euro 2022.

22:19 - Merci d'avoir suivi ce live avec nous On se retrouve mercredi soir (20h30) pour la dernière rencontre du tour principal face au Danemark. Ce sera un véritable "quart de finale" pour l'équipe de France. Bonne soirée à tous !

22:11 - Les scénarios pour la fin de ce tour principal Les Bleus se qualifieront pour les demi-finales de cet Euro 2022 en cas de victoire ou de match nul contre le Danemark mercredi. Une défaite pourrait aussi permettre aux Bleus de se qualifier en cas de victoire du Monténégro contre l'Islande. Les Danois, eux, sont déjà qualifiés.

22:09 - "On montre une belle image ce soir" Le sélectionneur adjoint Erick Mathé est très satisfait : "Je suis content de la capacité de réaction des joueurs et des apports dans les rotations de Karl (Konan) et Ludovic (Fabregas). Ils nous ont fait du bien dans la solidité défensive. On montre une belle image ce soir et cela contraste avec le match d'avant-hier !"

22:06 - "On s'offre une finale contre le Danemark" Dika Mem réagit en direct sur beIN SPORTS : "Ça fait énormément de bien au niveau mental. D'un point de vue technique, on a mis beaucoup plus de courses que contre l'Islande, on a mis nos arrières en situation (de but). C'était difficile de se remobiliser (après la défaite). On s'offre une finale contre le Danemark et on va essayer d'aller la chercher."

22:00 - Le résumé de la rencontre Les Bleus n'ont pas tremblé face au Monténégro. Après une entame un peu timide, l'équipe de France de handball a déroulé face au Monténégro qui a parfois un peu facilement rendu les ballons. Les Bleus ont été portés par Nikola Karabatic, élu homme du match, et par Dika Mem, auteur de 7 buts en 10 tentatives. La rencontre a été marquée par une double disqualification en première mi-temps : Vasko Sevaljevic et Vincent Gérard ont tous les deux écopé d'un carton rouge. Mais cet évènement n'a pas été préjudiciable pour les Bleus : Wesley Pardin a réalisé un très bon match avec huit arrêts (33% de réussite).

21:57 - C'est terminé ! La France s'impose sur le score de 36 à 27. Les Bleus n'ont pas tremblé et n'ont quasiment pas été menés dans cette rencontre.

21:55 - Tout en décontraction, Wesley Pardin signe un dernier arrêt Le gardien français remporte son face-à-face sur une contre-attaque monténégrine. Il a vraiment réussi son entrée après la disqualification de Vincent Gérard.

21:53 - Melvyn Richardson comme à l'entraînement L'arrière droit marque un joli but après une attaque parfaitement construite par l'équipe de France. Les Bleus sont en confiance et cela se voit !

21:52 - Benoît Kounkoud marque dans le but vide Les Monténégrins n'y sont plus du tout. Après une attaque stéréotypée et une frappe sur le poteau, les joueurs monténégrins traînent avant de se replacer en défense. Benoît Kounkoud marque dans le but vide.

21:49 - Erick Mathé fait tourner en cette fin de rencontre Mathieu Grébille, Melvyn Richardson ou encore Théo Monar ont du temps de jeu en cette fin de match. La nette avance des Bleus permet à Erick Mathé de faire un peu souffler ses cadres.

21:45 - Le break est fait Les Bleus ont sans doute définitivement pris le large avec 10 buts d'avance. D'autant que Wesley Pardin enchaîne les arrêts. Le coach monténégrin vient de demander un nouveau temps mort pour essayer de remobiliser son équipe, qui sera éliminée ce soir si cette défaite face à l'équipe de France se confirme.

21:43 - Quel but de Dika Mem ! L'arrière droit trouve la lucarne de Nebojsa Simic. Avec sept buts en dix tentatives, Dika Mem est le meilleur buteur français.

21:35 - Double arrêt de Wesley Pardin Le second gardien des Bleus réalise un bon match. Il vient d'enchaîner deux arrêts, notamment une parade spectaculaire du pied face à Milos Vujovic, le meilleur buteur monténégrin.

21:29 - Le Monténégro traverse un temps faible Les adversaires des Bleus sont en difficulté. Et notamment leur gardien. Après avoir réussi beaucoup d'arrêts en première mi-temps, Nebojsa Simic est en difficulté. Les Français déroulent et enchaînent les buts. Ils ont désormais 7 buts d'avance.