Monténégro - France : heure, chaîne TV... Où suivre le match de hand en direct ?

Monténégro - France. Après leur défaite contre l'Islande, les Bleus n'ont pas le droit à l'erreur. Ils doivent à tout prix battre le Monténégro, ce lundi soir.

Les Bleus n'ont plus le droit à l'erreur. Après leur lourde défaite contre l'Islande (21-29), les champions olympiques doivent à tout prix remporter leurs deux derniers matchs pour espérer se qualifier pour les demi-finales de l'Euro de handball. "On est dos au mur, on n'a plus de joker, a lancé Nikola Karabatic. Il faut gagner les deux derniers matchs (contre le Monténégro et contre le Danemark) si on veut aller en demi-finale. Relever la tête et montrer un autre visage." Guillaume Gille, le sélectionneur des Bleus, estime que l'équipe de France "n'a pas été au rendez-vous" face à l'Islande. Il appelle à un "rebond" face au Monténégro : "On se concentre sur notre capacité à réagir à cette désillusion, car ç'en est une, il faut savoir la nommer."

Mais le Monténégro ne sera pas un adversaire facile. L'équipe entraînée par Zoran Roganovic signe la meilleure compétition européenne de son histoire. Les Monténégrins ont largement battu la Croatie (32-26) et sont une des sensations de cet Euro. Leur gardien Nebojsa Simic pourrait poser des problèmes aux Bleus. Il a réussi 41% d'arrêts lors du match contre la Croatie.

Le coup d'envoi de la rencontre France - Monténégro pour le deuxième tour du match principal de l'Euro de handball sera donné à 20 h 30.

Sur quelle chaîne TV est diffusée Monténégro - France ?

Le match France - Monténégro est diffusé en intégralité sur la chaîne beIN SPORTS 1. Il n'y aura pas de diffusion en clair pour cette rencontre.

Quelle diffusion streaming pour le match Monténégro - France ?

Si vous n'avez pas de télévision ou n'êtes pas abonné au bon bouquet, vous pourrez suivre le match France - Monténégro en streaming sur la plateforme beIN SPORTS CONNECT.

L'équipe de France pourrait débuter ainsi : Gérard - Mem, Lagarde, Karabatic - Lenne, Tournat, Descat.

Quels sont les pronostics pour la rencontre Monténégro - France ?

Les bookmakers parient très majoritairement sur une victoire de la France. Un succès des Bleus est coté entre 1.03 (Parions Sport) et 1.06 (Geny). Le nul est côté entre 15 (Barrière Bet) et 26 (Winamax). La victoire du Monténégro est cotée entre 10.5 (NetBet) et 13.5 (Winamax).