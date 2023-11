Biathlon : toutes les infos sur la nouvelle saison ! Programme, favoris, équipe de France...

Après les sacres de Julia Simon et Johannes Boe l'année dernière, la saison 2023-2024 de biathlon commence ce week-end à Östersund. Présentation complète.

Julia Simon parviendra-t-elle à conserver son gros Globe de Cristal ? Vainqueure du classement général de la Coupe du Monde l'hiver dernier, la Française remet son titre en jeu. Sa préparation a été perturbée par une affaire d'escroquerie à la carte bancaire, dont l'accuse sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet. Elle aura pour principales concurrentes les Italiennes Dorothea Wierer et Lisa Vittozzi, mais aussi les sœurs Oeberg qui entameront la saison à domicile, à Östersund en Suède. Quatre cadors du biathlon féminin ont pris leur retraite cette année et ne chausseront plus les skis cet hiver : Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Roeiseland, Denise Herrmann-Wick et la Française Anaïs Chevalier-Bouchet.

Chez les hommes, le Norvégien Johannes Boe avait été intouchable la saison dernière. On espère plus de concurrence cet hiver et un classement général disputé. Sturla Laegreid est certainement l'outsider numéro un : il pourrait rivaliser avec son compatriote s'il passe un cap après sa 2e place au général l'année dernière. Un troisième Norvégien, Vetle Christiansen, pourrait se mêler à la lutte, comme les Suédois Martin Ponsiluoma et Sebastian Samuelsson. Enfin, les Français devront rebondir après une saison 2022-2023 ratée, et abordent ce nouveau défi avec un staff remanié. Quentin Fillon-Maillet voudra retrouver son meilleur niveau, qui lui avait permis de remporter le gros Globe de Cristal en 2021-2022. Emilien Jacquelin sera lui aussi revanchard après une décevante 16e place au général la saison dernière.

Quel est le calendrier de la Coupe du monde de biathlon ?

Le calendrier de la coupe du monde de biathlon de la saison 2023/2024 a été dévoilé par l'IBU (Union internationale de biathlon). Voici le calendrier :

Ostersund (25 novembre-3 décembre)

25/11 – Relais mixte simple (12h30)

25/11 – Relais mixte (14h50)

26/11 – Individuel femmes (11h20)

26/11 – Individuel hommes (14h30)

29/11 – Relais femmes (15h20)

30/11 – Relais hommes (15h20)

01/12 – Sprint femmes (14h45)

02/12 – Sprint hommes (14h45)

03/12 – Poursuite femmes (14h00)

03/12 – Poursuite hommes (16h00)

Hochfilzen (8-10 décembre)

08/12 – Sprint hommes (11h30)

08/12 – Sprint femmes (14h25)

09/12 – Poursuite hommes (12h15)

09/12 – Poursuite femmes (14h45)

10/12 – Relais hommes (11h30)

10/12 – Relais femmes (14h15)

Lenzerheide (14-17 décembre)

14/12 – Sprint femmes (14h15)

15/12 – Sprint hommes (14h15)

16/12 – Poursuite femmes (12h30)

16/12 – Poursuite hommes (14h30)

17/12 – Mass start femmes (12h30)

17/12 – Mass start hommes (14h45)

Oberhof (4-7 janvier)

04/01 – Sprint hommes (14h20)

05/01 – Sprint femmes (14h25)

06/01 – Poursuite hommes (12h25)

06/01 – Poursuite femmes (14h40)

07/01 – Relais hommes (11h30)

07/01 – Relais femmes (14h25)

Ruhpolding (10-14 janvier)

10/01 – Relais femmes (14h30)

11/01 – Relais hommes (14h30)

12/01 – Sprint femmes (14h30)

13/01 – Sprint hommes (14h30)

14/01 – Poursuite femmes (12h30)

14/01 – Poursuite hommes (14h45)

Antholz-Anterselva (18-21 janvier)

18/01 – Individuel court hommes (14h20)

19/01 – Individuel court femmes (14h20)

20/01 – Relais mixte simple (12h55)

20/01 – Relais mixte (14h45)

21/01 – Mass start hommes (12h30)

21/01 – Mass start femmes (14h45)

Championnats du monde de Nove Mesto (7-18 février)

7/02 – Relais mixte (17h20)

9/02 – Sprint femmes (17h20)

10/02 – Sprint hommes (17h05)

11/02 – Poursuite femmes (14h30)

11/02 – Poursuite hommes (17h05)

13/02 – Individuel femmes (17h10)

14/02 – Individuel hommes (17h20)

15/02 – Relais mixte simple (18h00)

17/02 – Relais femmes (13h45)

17/02 – Relais hommes (16h30)

18/02 – Mass start femmes (14h15)

18/02 – Mass start hommes (16h30)

Oslo (29 février-3 mars)

29/02 – Individuel femmes (14h15)

01/03 – Individuel hommes (14h15)

02/03 – Mass start femmes (13h20)

02/03 – Mass start hommes (15h20)

03/03 – Relais mixte simple (12h45)

03/03 – Relais mixte (14h45)

Soldier Hollow (8-10 mars)

08/03 – Relais hommes (20h25)

08/03 – Sprint femmes (23h00)

09/03 – Relais femmes (20h25)

09/03 – Sprint hommes (23h00)

10/03 – Poursuite femmes (17h00)

10/03 – Poursuite hommes (18h50)

Canmore (14-17 mars)

14/03 – Sprint hommes (17h40)

15/03 – Sprint femmes (17h40)

16/03 – Poursuite hommes (12h50)

16/03 – Poursuite femmes (15h10)

17/03 – Mass start hommes (12h50)

17/03 – Mass start femmes (15h10)

Qui est dans l'équipe de France de biathlon ?

Femmes :

Justine Braisaz-Bouchet

Chloé Chevalier

Julia Simon

Lou Jeanmonnot

Caroline Colombo

Sophie Chauveau

Hommes :

Fabien Claude

Quentin Fillon-Maillet

Antonin Guigonnat

Emilien Jacquelin

Eric Perrot

Emilien Claude ou Oscar Lombardot

Quand se déroulent les Mondiaux de Nove Mesto ?

