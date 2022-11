HANDBALL. France - Monténégro : suivez le match en direct

20:25 - Krumbholz : "L'équipe la plus roublarde"

"On espère avoir un arbitrage de qualité. On sait qu'elles vont jouer en tentant de les influencer. Si on a des arbitres médiocres, elles vont vraiment se faire balader. C'est l'équipe la plus roublarde (de l’Euro), sans aucune comparaison", alerte Olivier Krumbholz, qui espère que la paire norvégienne choisie pour encadrer la rencontre saura rester impartial malgré la pression du public monténégrin.