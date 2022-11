France - Norvège : heure, chaîne... Les infos de la demi-finale

Brillante depuis le début de l'Euro, l'équipe de France passe le test ultime en demi-finale face à la Norvège, championne d'Europe et du monde en titre. Une finale avant la lettre entre les deux meilleures nations du handball féminin.

Mercredi soir en écartelant l'Espagne avec une défense toujours plus étouffante à mesure qu'elle monte en pression, l'équipe de France pensait se prémunir de tout danger, avec un sixième succès en autant de matches dans cet Euro et une première place du Groupe II bien méritée. C'était sans compter sur l'imprévisibilité du sport, science aussi prévisible que le rebond chaotique d'un ballon de rugby. En effet, pendant que les Françaises s'amusaient, les Norvégiennes balbutiaient leur handball et se laissaient surprendre par les Danoises. Ces dernières s'emparaient de la tête du Groupe I et envoyaient valdinguer tous les pronostics, précipitant leurs voisines scandinaves dans les bras tricolores. Un cadeau ni pour les unes, ni pour les autres à bien y regarder car ce France-Norvège qui s'annonce à tout d'une finale avant l'heure, d'autant que les deux Nations ont trusté les deux dernières l'an passé aux championnats du monde et à l'Euro en 2020. Deux chocs avec le même résultat : un sacre scandinave. Pour autant, rien ne semble écrit pour ce troisième acte.

Parole à la défense

Rarement, les Françaises ont paru aussi sûres de leur fait et de leur handball. Depuis deux semaines, elles ont mis sous l'éteignoir toutes leurs rivales, avec en point d'orgueil ce premier match du tour principal où le Monténégro a été contenue à 19 buts. Sur les six matches disputés, les Bleues n'ont encaissé que 122 buts, soit 20,3 en moyenne, ce qui en fait et de loin la meilleure défense du tournoi. Une défense intraitable toujours articulée autour de Béatrice Edwige et d'un Cléopatre Darleux, rayonnante dans le but avec 42,37 de réussite face aux tireuses adverses. Reposée face à l'Espagne, la portière de Brest arrivera fraîche et reposée pour se frotter à la redoutable armada offensive norvégienne, pas de quoi l'inquiéter néanmoins tant elle a vu qu'elle pouvait compter sur ses coéquipières pour écrémer les tentatives.

Les Françaises le savent, la victoire passera par une agressivité de chaque instant et cette volonté de mordre dans chaque ballon, de coller l'adversaire et si possible de se projeter en contre-attaque. Conduite par Grace Zaadi, les Bleues ont montré aussi de belles choses de l'autre côté du terrain, avec plus d'options que ce soit Foppa au pivot, toujours plus imposante, Flippes dans les intervalles, Valentini et Toublanc sur phase rapide et dans les petits espaces aux ailes, sans oublier les envolées lointaines d'Air Kanor, dont le bras peut soulager les situations les plus fermées et donner de l'air au jeu offensif, en aspirant la défense. A ces bonnes dispositions s'ajoute l'impression que les filles d'Olivier Krumbholz n'ont pas puisé dans leurs réserves et en gardent encore sous le coude pour les dernières joutes. "Niveau fraîcheur, on a une vraie carte à jouer", assure Estelle Nze Minko. En effet, le groupe monte en pression et en puissance au meilleur moment.

Avantage psychologique pour la Norvège

Une bonne nouvelle car en demi-finale, il faudra encore hausser le ton dans tous les secteurs face à la Norvège, tourmenteuse et fournisseuse officielle de cauchemars. C'est peu dire que les Bleues ne peuvent plus encadrer ses Scandinaves qui les ont privées des titres européens et mondiaux en 2020 et 2021. Le traumatisme de l'année dernière est toujours vivace dans les esprits tricolores. En Espagne, Zaadi et consort avaient parfaitement négocié le premier acte menant de 4 buts avant de sombrer (22-29). Pour sûr, ce souvenir alimentera la motivation tricolore à l'heure de retrouver leurs rivales. Des rivales d'autant plus dangereuses que leur orgueil a été blessé par le revers contre le Danemark. "Nous avons de grandes attentes pour cette demi-finale", explique Béatrice Edwige. Une demi-finale un peu particulière pour les Bleues qui auront à cœur non seulement de battre enfin ses Norvégiennes qu'elles n'ont plus battu à l'Euro depuis 2000 mais aussi pour honorer la 500ème comme sélectionneur d'Olivier Krumbholz.

La rencontre entre la France et la Norvège aura lieu à partir de 20h30, du côté de l'Arena Stozice de Ljubjana, dans la capitale de la Slovénie, co-organisateur de la compétition avec le Monténégro et la Macédoine du Nord.

Ce premier match du tour principal entre la France et la Norvège sera retransmis en direct en clair sur TFX ainsi que sur beIN Sports 1, détenteur des droits de l'ensemble de championnat d'Europe.

La rencontre entre les Tricolores de Cléopatre Darleux et les Norvégiennes de Nora Mörk sera accessible en streaming sur la plateforme MyCanal ainsi que sur MyTF1.

Betclic : France : 1,78 / Nul : 6 / Norvège : 2,40

Parions Sport : France : 1,80 / Nul : 7,40 / Norvège : 2,45

Winamax : France : 1,78 / Nul : 7,25 / Norvège : 2,40

France : Darleux – Toublanc, Foppa, Valentini, Nze Minko, Zaadi, Flippes.

Norvège : Solberg – Naes Andersen, Ingstad, Aune, Reistad, Oftedal, Mörk.