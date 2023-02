Alexis Pinturault : champion du monde du combiné, la vidéo

Alexis Pinturault a été sacré champion du monde mardi 7 février, chez lui, lors de l'épreuve du combiné pour la deuxième fois de sa carrière devançant le tenant du titre Marco Schwarz d'un dixième.

Alexis Pinturault remporte sur le fil, la médaille d'or du combiné alpin de ces championnats du monde à Courchevel. Avec cette victoire, le skieur alpin empoche une seconde médaille d'or dans le combiné après avoir été sacré à Are en Suède en 2019. Il s'agit de sa septième médaille en championnat du monde, son 76e podium et tout simplement de sa 35e victoire.

Le duel Pinturault-Schwarz

Chez lui, l'originaire de Moutiers a devancé de justesse les autrichiens Marco Schwarz et Raphael Haaser. En tête lors de la première manche, le français a du gérer dans la seconde manche de slalom et notamment dans la dernière partie afin de grapiller ces dixièmes de secondes précieuses et nécessaires pour cette nouvelle victoire en coupe du monde en 1min53'21''. Son dauphin, Marco Schwarz semblait plus juste, mais le skieur autrichien a failli dans le dernier virage. À Courchevel, la neige a finalement sourit à Alexis Pinturault. Pour rappel, à Cortina d'Ampezzo (Italie), le Français avait récolté de l'argent pour quelques dixième derrière un certain Marco Schwarz.

Alexis Pinturault a "du mal à réaliser", sa réaction

Le tout nouveau champion du monde s'est félicité de cette journée concluante au micro de France TV après son sacre à la maison. "Ca fait bientôt deux ans que j'ai les mondiaux en tête. Je fais une saison où j'ai du bon ski mais je n'étais jamais parmi les meilleurs. Aujourd'hui, tout s'embrique et je viens chercher le titre. J'étais tellement dans une mauvaise passe, j'ai du mal à réaliser. Mes objectifs étaient sur les championnats du monde" clame-t-il satisfait.