Les Françaises n'ont pas vraiment profité de cette supériorité numérique et sont même menées de deux buts dans ce France - Angola. C'est au tour des Angolaises d'être une de plus après la faute de Nze Minko.

20:12 - La revanche des Bleues ?

Deux ans après le dernier Mondial et l'échec en finale face à la Norvège (22-29), les joueuses d'Olivier Krumbholz auront à coeur de prendre leur revanche et de, pourquoi pas, glaner un troisième titre mondial après 2003 et 2017. Cette compétition intervient aussi à un peu plus de six mois des JO 2024 à Paris.