France - Islande : Heure, chaîne TV... Toutes les infos sur le match du Mondial de handball des Bleues

Les Bleues jouent leur deuxième match dans ce championnat du monde de handball ce samedi, et doivent se montrer à la hauteur de leur statut de favorites.

Après leur entame très poussive contre l'Angola jeudi (30-29), les Bleues affrontent ce samedi l'Islande, pour leur second match dans ce tour préliminaire du championnat du monde de handball. De son côté, l'Islande a perdu son premier match contre la Slovénie (24-30). En cas de victoire, les Françaises valideraient déjà leur qualification pour le tour principal, où elles retrouveront les équipes du groupe C, et donc certainement les championnes du monde norvégiennes.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, ce match doit faire office de répétition générale, après une victoire à l'arrachée pas vraiment rassurante contre l'Angola en ouverture (30-29). Bousculées, maladroites et sauvées de l'égalisation par leur poteau à la dernière seconde, les Bleues sont passées proches d'une grosse contre-performance, et auront à coeur de réagir et de montrer un meilleur visage ce samedi. Il faudra d'abord corriger l'adresse face au but : sept tirs ratés en contre-attaque et deux penalties manqués. A revoir aussi : une défense en 1-5 trop fragile, qui a vite été remaniée en 0-6. Enfin, certaines individualités décevantes, comme la gardienne Laura Glauser, remplacée au bout de 15 minutes.

Faire mieux que contre l'Angola

L'entraîneur de l'équipe de France, Olivier Krumbholz, exprimait lui-même son mécontentement après le match contre l'Angola : "On a mal joué, c'est certain. Le problème ne vient ni de la gardienne ni de la défense. Nous avons paniqué en attaque, nous sommes figés, crispés mentalement. En jouant comme cela, il n'y a pas d'issue." Tamar Horacek, auteure du but de la victoire, exprimait surtout du soulagement après la rencontre : "Pfff... J'avais envie de crier, de sourire, mais j'avais conscience qu'on n'avait pas fait le match qu'on voulait. Ça a été compliqué. Mais on s'en est sorties, le Mondial est lancé maintenant." Et, ce samedi contre l'Islande, il faudra enfin trouver les bons mécanismes pour mettre en route une machine qui ne doit pas s'arrêter avant la finale.

A quelle heure aura lieu le match France - Islande ?

Le coup d'envoi de France - Islande sera donné ce samedi 2 décembre à 18h00 à la DNB Arena de Stavanger, en Norvège.

Sur quelle chaîne regarder le match France - Islande ?

Le match sera à suivre sur les antennes de beIN Sports, diffuseur officiel de la compétition, sur la chaîne TV beIN Sports 3.