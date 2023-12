France - République Tchèque : heure, chaîne TV, pronostics... Les infos du quart de finale du Mondial de handball

HANDBALL. Les choses sérieuses débutent pour l'équipe de France féminine. Les Bleues affrontent la République Tchèque en quart de finale de la Coupe du monde 2023 ce mardi 12 décembre.

Après un parcours sans accrocs en phase de poules de ce Mondial féminin de handball 2023, les Bleues débutent la phase à élimination directe avec un quart de finale face à la République Tchèque. Les Françaises abordent cette rencontre avec une victoire de prestige en poche après son succès étriqué face à la Norvège ce dimanche (24-23). Mais malgré leur statut de favori dans ce quart de finale, la France devra rester méfiante car elle s'est inclinée face à leurs adversaires du jour lors de leur dernier affrontement en qualifications pour l'Euro (30-31).

En face, la République Tchèque a terminé deuxième du groupe 4 de ce tour principal et s'affiche comme un outsider de la compétition après être sorti du groupe comprenant notamment l'Espagne et les Brésiliennes. Malgré une dernière défaite face au Brésil (27-30), les Tchèques sont parvenues à se hisser jusqu'en quarts de la compétition. Pour rappel, les Tchèques n'étaient même pas qualifiées pour le dernier Euro et leur présence en phase à élimination directe est une surprise.

A quelle heure débute le match France - République Tchèque ?

Le match France - République Tchèque débutera à 17h30 ce mardi 12 décembre. Il se déroulera au Trondheim Spektrum de Trondheim en Norvège.

Sur quelle chaîne TV est diffusé France - République Tchèque ?

Deux chaines retransmettront la rencontre entre la France et la République Tchèque. Bein Sports 3 et TFX diffuseront le quart de finale des Bleues dans ce Mondial de handball féminin.

Quelle diffusion streaming pour le match France - République Tchèque ?

Deux diffusions streaming seront disponibles pour suivre ce France - République Tchèque. En effet, MyCanal et MyTf1 retransmettront aussi le match sur leur plateforme.

Quels sont les pronostics pour la rencontre France - République Tchèque ?

Les Bleues sont les grandes favorites de cette rencontre face à la République Tchèque. Sur Unibet, les Françaises sont à 1,05, le nul est à 21 et les Tchèques sont à 9,60. Sur Winamax, les Françaises sont à 1,04, le nul est à 16 et la Tchéquie est à 7,50.