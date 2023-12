France - Suède : heure, chaîne TV... Les infos de la demi-finale

L'équipe de France joue sa demi-finale aux championnats du monde de hand ce vendredi soir.

Plus qu'une marche avant la finale. Une nouvelle fois, l'équipe de France de handball féminin est au rendez-vous et a atteint le dernier carré sans vraiment avoir été mise en danger. Lors du quart de finale, les Bleues ont largement dominé les Tchèques et attendent désormais les Suédoises, tombeuses des Allemandes lors du quart de finale. Les deux formations s'affrontent ce vendredi soir à Herning (Danemark) pour une place en finale.

Attention à la Suède, toujours invaincue dans ce Mondial et qui réalise un parcours vraiment impressionnant depuis le début de la compétition. Mais les Bleues ne sont plus qu'à deux marches d'un nouveau titre de championnes du monde, après 2013 et 2017 et espèrent, à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, frapper un grand coup et s'afficher comme les grandes favorites. Un coup que les Suédoises souhaitent casser comme l'a expliqué Jenny Carlson. "Défense et contre-attaque sont les points forts de la France, on le sait. Mais on a des qualités communes et la défense est toujours une clé pour nous aussi. Elles jouent physique aux deux bouts du terrain. Ce sera un match physique, avec beaucoup de courses."

Heure

Après une demande commune de TF1 et beIN Sports, la demi-finale aura lieu ce vendredi 15 décembre à 21h

Chaîne

La demi-finale des Mondiaux de hand sera diffusée sur TFX et beIN Sports.