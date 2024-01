HANDBALL. France - Tunisie : heure, chaîne TV... Les infos

L'équipe de France de handball débute sa préparation à l'Euro ce jeudi.

Dans quelques jours, l'équipe de France de Guillaume Gille s'envolera pour l'Allemagne pour participer à l'Euro masculin de handball qui débute le 10 jusqu'au 24 janvier. Mais avant cette échéance très importante à quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, les Bleus entament leur préparation avec le Tournoi de France. Première rencontre face à la Tunisie ce jeudi soir du côté de Nantes et le hall du HBC avant d'affronter le Brésil samedi.

Si les Bleus se préparent pour l'Euro, la Tunisie se prépare de son côté au championnat d'Afrique des Nations, organisé en Egypte. Un rendez-vous très important pour les hommes de Patrick Cazal, ancien international français, puisque le vainqueur validera son billet pour les JO de Paris 2024. Mais avant cette échéance, la Tunisie espère tenir la dragée haute aux champions olympiques même si l'historique plaide totalement en la faveur des Bleus (9-0).

Les deux confrontations à venir ne devraient pas donner de gros enseignements pour l'équipe de France, mais elles vont permettre de se remettre en route comme l'a indiqué Guillaume Gille. "Ces nations ne nous préparent pas forcément aux problématiques posées par les nations plus classiques du continent européen. L'idée est de se mettre dans des matchs de travail qui s'inscrivent dans une semaine intense. Ces matchs doivent s'entendre comme des éléments de préparation, à l'instar de nos entraînements en condition réelle, pour rafraichir le projet de jeu et retrouver des automatismes. Je rappelle la qualité de la Tunisie qui va défendre sa chance à la CAN pour se qualifier aux Jeux, idem pour le Brésil qui reste un candidat à la qualification olympique. Ces équipes seront de très bons adversaires pour monter en puissance vers l'Euro."

À quelle heure suivre la rencontre ?

Le match entre la France et la Tunisie débute à 20h au hall de Nantes

Sur quelle chaîne suivre France - Tunisie ?

Le premier match du Tournoi de France sera à suivre sur les antennes de beIN Sports 3.