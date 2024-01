France - Suède : les Bleus défient les Suédois pour une place en finale ! Diffusion TV, pronos... Les infos du match

Place au dernier carré de l'Euro 2024 de handball pour les Bleus. Ce vendredi, l'équipe de France affronte la Suède pour se hisser en finale du championnat d'Europe. Chaîne TV, pronos... Découvrez toutes les informations sur ce choc.

Des retrouvailles en demi-finales de l'Euro 2024. Champions d'Europe en titre, les Suédois avaient éliminé les Bleus en 2022 dans le dernier carré. Ce soir, l'équipe de France va tenter de prendre sa revanche sur la nation la plus titrée de la compétition. Seule formation invaincue dans le championnat d'Europe, la France va disputer sa cinquième demi-finale d'affilée depuis l'arrivée de Guillaume Gille à la tête du groupe. Le sélectionneur pourra se reposer sur Nikola Karabatic, meilleur buteur de l'histoire de l'Euro qui se retrouve à cinq unités de la barre des 300 buts.

Avant de retrouver la Suède avec ses joueurs, Guillaume Gille est revenu sur la confrontation historique de la France avec une équipe qu'elle a affronté lors des 12 grandes compétitions (Euro, Mondial, JO) : "Une rivalité ? Je ne crois pas, c'est un affrontement en haute altitude depuis plus de quatre saisons à ce stade de la compétition avec des souvenirs très contrastés. Notamment des défaites qui nous avaient fait mal. Les contextes étaient aussi très différents d'aujourd'hui. Notre équipe est beaucoup plus stable, beaucoup plus sûre de ses forces et de son jeu. La Suède a elle aussi progressé. Sa régularité au niveau international dans toutes les grandes compétitions prouve sa très grande qualité. On va devoir livrer une prestation énorme pour les laisser derrière nous, c'est ce qui nous occupe plutôt qu'une éventuelle rivalité, ça, c'est de la littérature."

À quelle heure débute France - Suède ?

Le coup d'envoi de la demi-finale de l'Euro 2024 de handball opposant la France à la Suède est prévu vendredi 26 janvier à 17h45 à la Lanxess-Arena de Cologne (Allemagne). Le duo macédonien composé de Slave Nikolov et Gjorgji Nachevski sera au sifflet.

Sur quelle chaîne regarder France - Suède ?

Détenteur des droits TV du championnat d'Europe de handball, BeIn Sports 1 diffusera le choc entre la France et la Suède. La rencontre sera également retransmise en clair sur TMC.

Si vous souhaitez regarder la demi-finale de l'Euro 2024 entre les Bleus et les Suédois sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIn Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur MyTF1.

Quels sont les groupes de la France et de la Suède ?

France : Samir Bellahcene, Charles Bolzinger et Rémi Desbonnet (Gardiens), Kentin Mahé et Nedim Remili (Demi-centre), Nikola Karabatic, Timothey N'Guessan et Elohim Prandi (Arrière gauche), Dika Mem et Melvyn Richardson (Arrière droit), Hugo Descat et Dylan Nahi (Ailier gauche), Yanis Lenne, Valentin Porte et Benoit Kounkoud (Ailier droit), Ludovic Fabregas, Luka Karabatic, Karl Konan et Nicolas Tournat (Pivot).

Suède : Andreas Palicka, Simon Möller et Tobias Thulin (Gardiens), Felix Claar, Jim Gottfridsson et Jonathan Edvarsson (Demi-centre), Eric Johansson, Jonathan Carlsbogard et Karl Wallinius (Arrière gauche), Albin Lagergren et Lukas Sandell (Arrière droit), Hampus Wanne et Lucas Pellas (Ailier gauche), Daniel Pettersson et Sebastian Karlsson (Ailier droit), Max Darj, Oscar Bergendahl et Andreas Nilsson (Pivot).

Quels sont les pronostics de France - Suède ?