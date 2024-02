La cérémonie d'ouverture des JO dévoilée à travers des détails précis

À quelques mois des JO, quelques détails de la cérémonie d'ouverture ont été dévoilés.

Elle se veut majestueuse. Le 26 juillet prochain, la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 a pour objectif d'éblouir le monde dans un spectacle unique sur la Seine. Si les détails de cette cérémonie seront bien gardés jusqu'à la fin, quelques éléments ont été divulgués par Thierry Reboul, responsable de l'évènement sur RMC."La particularité de cette cérémonie est qu'elle marche sur deux jambes, si je puis dire. Elle a à la fois la jambe artistique, comme toutes les cérémonies, de créer le spectacle qui raconte la France de la manière la plus créative possible" a-t-il expliqué.

12 tableaux au programme

"La cérémonie d'ouverture, ça va être douze tableaux", a ainsi glissé Thierry Reboul. "Douze tableaux qui vont se succéder. Et il y a une grande nouveauté qui a été apportée par Thomas Jolly, en dehors de celle de départ qui est de sortir du stade, qui est de dire qu'on allait prendre les tableaux artistiques, qu'on allait prendre la parade des athlètes qui est la colonne vertébrale d'une cérémonie d'ouverture, et on va mélanger tout ça. En fait la parade des athlètes va traverser ces douze tableaux. Et la cérémonie va se dérouler un peu au fil de l'eau en suivant un peu cette parade. On va rentrer d'un tableau dans un autre" confie le patron de la cérémonie d'ouverture.

"Vous avez ensuite, au travers de ces douze tableaux, toutes les formes d'expression autour d'une narration et d'une histoire que l'on va essayer de raconter. C'est très clair, cela va parler de la France. Peut-être d'une manière un peu différente parce que la France, quand on se balade sur la Seine, elle est partout. Tous les monuments que vous traversez, c'est un moment de l'histoire de France. On va certainement plus parler des valeurs, de ce que sont les valeurs de ce pays, de ce à quoi la France croit malgré ses doutes et les questions qu'elle peut se poser. Donc on va utiliser, pour raconter toute cette histoire là, à peu près tout ce qu'on peut imaginer."

"C'est vraiment construit comme un film. On a un storyboard avec des planches de dessins qui construisent seconde après seconde tout ce que vous allez voir à la télévision. Puisqu'on est, bien évidemment, principalement autour d'une histoire télévisuelle. Un milliard, un milliard et demi, deux milliards, on ne sait pas trop mais on nous annonce la plus grande audience de l'histoire des Jeux avec des gens qui vont suivre ça. Donc on se concentre beaucoup là-dessus et on va faire comme un film. Un film de plus de trois heures"

Il ne reste du coup plus que quelques mois pour se projeter et de tenter, pour les plus chanceux, d'acheter une place pour assister à la cérémonie ou se pointer très tôt au niveau des quais pour pouvoir regarder gratuitement cette cérémonie.

"Il y a là la volonté de l'artistique et notamment de Thomas Jolly d'être beaucoup plus dans une expression humaine qu'une expression technologique. C'est un parti pris artistique auquel on adhère assez volontiers. Vraisemblablement, pas de grande surprise technologique à attendre."