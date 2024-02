Voici à quoi ressemble le village olympique des JO de Paris 2024

Emmanuel Macron inaugure le village olympique ce jeudi 29 février.

Situé entre Saint-Ouen, Saint-Denis et L'Ile-Saint-Denis, le village olympique des JO de Paris 2024 va être officiellement inauguré ce jeudi 29 février par le président Emmanuel Macron. Au total, ce sont 330 000 m2 de plancher ; 52 hectares, soit 70 terrains de football et 14 250 lits qui ont été créés pour les Jeux olympiques et paralympiques.

Le projet titanesque a été bouclé sans dépasser le budget de 4,5 milliards d'euros (dont 1,7 d'argent public). Ses promoteurs vantent aussi un projet made in France : "99 % des boîtes sont françaises. 2200 TPE et PME, venant de 86 départements, ont travaillé. Toute la France a construit le Village olympique", explique Nicolas Ferrand, directeur général exécutif de la Solideo (établissement public chargé de la construction et de la rénovation des infrastructures olympiques et paralympiques) au Figaro.

Les chambres des athlètes

"Les logements sont surdimensionnés, ils devaient être accessibles aux athlètes paralympiques. Cela passe par la largeur des portes, la largeur des couloirs, les hauteurs des prises, les couleurs, pour ne pas avoir du blanc sur blanc, pour les personnes souffrant de problèmes de vue. Il y a également eu un gros travail dans la douche pour que ce soit facile de s'y mouvoir", explique également Florence Chahid-Nourai, directrice de projet Île-de-France chez Icade

Les images du village olympique

Une "place olympique" est également prévue dans ce village. "Une spirale qui rappelle les anneaux. C'est ici que les athlètes vont être accueillis, qu'ils pourront rencontrer leur famille et les journalistes. Le cœur le plus symbolique du Village est là. Il y aura les drapeaux, les jeux de lumière. Avec, derrière, ce qui sera la mairie durant les Jeux et un immeuble qui accueillera des athlètes, puis le ministère de l'Intérieur", confie Nicolas Ferrand

Un immense restaurant

Un restaurant de plus de 3200 places assises dans la cité du cinéma et un autre de 600 couverts sur l'Île Saint-Denis seront à la disposition des athlètes. "Les habitants du village olympique peuvent venir 50 fois par jour, c'est en illimité et ouvert 24/24", explique Laurent Pasteur, directeur Sodexo Live. Rajoutons à cela "six grab and go (6 heures-21h)" sur l'ensemble de la zone. Malgré la présence de nombreuses fontaines Coca Cola, la junk food ne sera pas vraiment au rendez-vous avec la présence des chefs Amandine Chaignot, Alexandre Mazzia et Akrame Benallal.

Quatre espaces de restauration, un pour la cuisine française, un pour la cuisine caribéenne et africaine, un international et un asiatique, en plus du salade bar, permettront à chaque athlète de respecter son propre régime alimentaire.

Les enfants interdits

Si une nurserie devrait faire son apparition, le village ne sera pas accessible aux familles et surtout aux enfants des sportifs. Les athlètes olympiques français qui le souhaitent pourront retrouver dans la zone mixte, autour de la place des athlètes, leurs enfants entre 9h et 21h avec un accompagnant, mais comme toute personne non accréditée, la famille et les enfants ne pourront dormir dans les appartements du village.

Des ajustements à prévoir

Tout n'est pas complètement prêt malgré l'inauguration, environ 9000 arbres et arbustes doivent encore venir végétaliser les espaces publics du site. Sur l'île Saint-Denis, trois immeubles (représentant 500 lits), ayant souffert de problèmes opérationnels, ne devraient être livrés qu'entre le 15 et le 30 mars.

Rappelons qu'après les Jeux olympiques et paralympiques, le Village se transformera en quartier pouvant accueillir 6000 habitants (dans des logements familiaux et étudiants, dont 25% de logements sociaux en moyenne) et 6000 salariés.