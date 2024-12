HANDBALL. France - Portugal : les Bleues visent la passe de trois... Heure, chaîne TV

Invaincue dans ce championnat d'Europe après deux succès, l'équipe de France de handball féminin affronte, dans le cadre de la 3e journée de la phase de groupes, le Portugal.

Pour l'instant, tout va bien. Déjà qualifiée pour le tour principal en Hongrie, l'équipe de France de handball féminin avance avec sérénité dans ce championnat d'Europe. Néanmoins, la bande à Grace Zaadi ne compte pas prendre à la légère ce France - Portugal, bien que l'écart de niveau est conséquent entre les deux nations. "Si on vient à gagner contre le Portugal sans avoir montré un bon jeu on ne sera pas satisfaites et ça va créer le doute, prévient la demi-centre. Il faut continuer à avancer et gagner encore en capital confiance. On sait que le niveau va encore monter, et si on veut avoir le maximum de chances d'aller loin, il va falloir prendre tous les matches au sérieux."

Dans un véritable marathon, puisqu'en cas de finale la France aura joué neuf rencontres en 18 jours, la gestion de l'effectif sera primordiale dans l'espoir de conserver de la fraîcheur pour les matchs décisifs. Pour sa première compétition à la tête des Bleues, Sébastien Gardillou dévoile une part de sa stratégie pour ce France - Portugal : "Je vais gérer ce match comme ceux de l'Espagne et de la Pologne. C'est-à-dire que les cadres commenceront et joueront pour faire en sorte que l'équipe soit loin devant et que je puisse faire des rotations si je le décide. On a la chance d'avoir un groupe riche. Je considère que chaque minute sur le terrain doit être exploitée au maximum, qu'elles ne doivent pas s'économiser. C'est à moi de les économiser."

Dans le cadre de cette 3e journée de la phase de groupe de cet Euro féminin de handball, la France affronte le Portugal à Bâle. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 20h30.

Le groupe de la France : Glauser, Toublanc, Coatanea, Mairot, Valentini, C.Lassource, D.Lassource, Zaadi, André, Flippes, Kanor, Horacek, Foppa, Nze Minko, Ondono, Granier, Bouktit, Grandveau, Sako.

Le groupe du Portugal : Figueira, Ferreira, Nunes, B.Rodrigues, Ramos, Policarpo, Vargas, Costa, Da Silva, N.Rodrigues, Emidio, Resende, Sousa, Ferraz, Dos Santos, Jesus, Gomes.