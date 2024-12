HANDBALL. France - Roumanie : une absence importante chez les Bleues

La France entame ce jeudi la phase finale de l'EURO de handball à Debrecen en Hongrie. Pour rallier les demi-finales, les Bleues devront d'abord se défaire d'une surprenante équipe de Roumanie.

Après un premier tour globalement maîtrisé avec 3 victoires en 3 matches, les filles de Sébastien Gardillou vont donc hausser le curseur avec une deuxième phase beaucoup plus corsée. Dans un groupe à 6 équipes, seules les deux premières verront le dernier carré. La Poule "I" comporte la France, le pays hôte la Hongrie, la Suède, le Monténégro, la Pologne et la Roumanie. Les coéquipières d'Estelle Nze Minko se coltineront à des formations bien organisées et souvent soutenues par un contingent de supporteurs impressionnant. A l'image de la Roumanie, qui orpheline de sa star Cristiana Neagu (qui a pris sa retraite) pourra compter sur son excellente gardienne Bianca Curment mais aussi sur des centaines de supporteurs roumains qui se déplaceront en Hongrie comme à chaque rencontre de la sélection dans cette EURO, alors que la frontière n'étant qu'à une demie de route.

Le sélectionneur français, Sébastien Gardillou, qui a eu l'occasion de superviser de près ses futurs adversaires mardi lors des derniers matches du groupe B, apprécie la progression de son équipe match après match "J'ai retrouvé une équipe de France conquérante défensivement. Je leur donne des indicateurs de performance, elles les atteignent régulièrement" a-til déclaré en ajoutant "Que-est ce qu'on peut demander de plus? Je pense qu'elles progressent match après match et j'espère qu'on va capitaliser". La tour de contrôle Paulette Foppa confirme le souhait de son entraîneur de se montrer intraitable en défense "Le hand a beaucoup progressé dans le jeu rapide, des attaques monstrueuses avec les qualités de certaines joueurs. On ne peut pas tout défendre, l'idée c'est de prendre le moins de buts possible, au moins pour pouvoir gagner". Même son de cloche chez l'arrière droite Laura Flippes "Ce que j'aime le plus sur un terrain, c'est défendre".

Coralie Lassource blessée

Les Bleues sont donc dans les meilleures dispositions mentales pour entamer cette phase finale avec une cadence beaucoup plus soutenue (4 matches en six jours). Seule ombre au tableau, la blessure à la cheville droite de l'ailière Coralie Lassource, qui ne s'est pas encore remise pour cette opposition face à la Roumanie. La scoreuse de Brest reste cependant avec toute l'équipe à Debrecen et pourra réintégrer le groupe dans quelques jours. En son absence, c'est Marine Dupuis qui a été appelée en renfort lundi. La joueuse de Nice a rejoint ses partenaires après un long périple Nice, Paris, Budapest et trois heures de route pour rallier le deuxième ville de Hongrie. Elle pourra bénéficier de quelques minutes du temps de jeu aujourd'hui pour s'imprégner de l'état d'esprit de ce groupe, qui attaque en pleine confiance cette deuxième phase.

A quelle heure aura lieu la rencontre

Le match entre la France et la Roumanie débutera à 18h ce mardi. Il aura lieu au Stade Fonix Csarnok à Debrecen (Hongrie). La rencontre sera arbitrée par deux arbitres danoises Hansen et Jensen.

Sur quelle chaîne TV est diffusée France - Roumanie ?

Le match entre les Bleues et la Roumanie sera diffusée exclusivement sur bein Sports 1.

Quelle diffusion streaming pour le match France - Roumanie ?

Pour suivre le match en streaming, il faut se rendre sur la plateforme dédiée Bein Connect.

Les équipes possibles

Le sept entrant de la France: Glauser - Nzé Minko, Horacek, Flippes, Valentini, Foppa, Granier.

Le sept entrant de la Roumanie: Curment - Popa, Boiciuc, Stoica, Seraficeanu, Ostase, Dinidiligan.

Les différentes côtes

A l'instar de se précédentes rencontres dans cet EURO, l'équipe de France part largement favorite chez les bookmakers

Unibet : France 1,04 / Nul 20,50 / Roumanie 10,00.

Bwin: France 1,02 / Nul 10,50 / Roumanie 9,25.

Parions Sport : France 1,04 / Nul 22,00 / Roumanie 10,50.