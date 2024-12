Championnats du monde en petit bassin : calendrier complet, nageurs... Toutes les infos sur les Mondiaux

Dernière grande compétition de l'année en natation avec les championnats du monde en petit bassin.

Après l'euphorie dans la piscine olympique lors des JO de Paris, les plus grands nageurs (ou presque) se retrouvent à l'occasion des championnats du monde en petit bassin du côté de Budapest en Hongrie. Alors que Léon Marchand aurait pu parachever son année au sommet, le multiple champion olympique a décidé de déclarer forfait, "fatigué" et "épuisé" par toutes les courses et évènements. " Il est temps pour moi de prendre du recul, de m'entraîner dur et de commencer à préparer les défis à venir" a-t-il lancé sur les réseaux sociaux.

Conséquence de son retrait, une délégation française assez pauvre et des faibles chances de médailles même si on suivra attentivement Maxime Grousset, Anastasiia Kirpichnikova ou encore nos spécialistes du dos Yohann Ndoye-Brouard et Mewen Tomac. Mais traditionnellement, ces Mondiaux sont plus compliqués à suivre et ne sont pas la spécialité des Français. La raison ? "Le vrai problème, c'est qu'entre les bassins de 50 et de 25 m, c'est un peu comme entre le tennis et le tennis de table: ça se ressemble mais ce sont deux sports différents" avait expliqué à l'époque Fabrice Pellerin. "La grosse différence technique, c'est la multiplication par deux des virages, explique également l'ancienne championne du monde Roxana Maracineanu. "Le virage, la poussée et la coulée deviennent déterminants, les parties nagées sont moindres, c'est très technique et il faut développer des qualités particulières".

Liste des nageurs et nageuses engagés

Béryl Gastaldello

Mélanie Henique

Anastasiia Kirpichnikova

Pauline Mahieu

Analia Pigrée

Roman Fuchs

Maxime Grousset

Antoine Herlem

Damien Joly

Yohann Ndoye-Brouard

Clément Secchi

Mewen Tomac

Le calendrier complet des épreuves

Jeudi 10 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 400 m nage libre - Femmes

Séries | 100 m dos - Femmes

Séries | 50 m papillon - Femmes

Séries | 200 m 4 nages - Femmes

Séries | Relais 4 x 100 m nage libre - Femmes

Séries | 1 500 m nage libre - Hommes

Séries | 100 m dos - Hommes

Séries | 50 m papillon - Hommes

Séries | 200 m 4 nages - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m nage libre - Hommes

À partir de 17h30 :

Finale | 400 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 100 m dos - Femmes

Demi-finales | 50 m papillon Femmes

Finale | 200 m 4 nages - Femmes

Finale | Relais 4 x 100 m nage libre - Femmes

Finale | 1 500 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 100 m dos - Hommes

Demi-finales | 50 m papillon - Hommes

Finale | 200 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 100 m nage libre - Hommes

Vendredi 11 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 100 m nage libre - Femmes

Séries | 800 m nage libre - Femmes

Séries | 100 m brasse - Femmes

Séries | 100 m nage libre - Hommes

Séries | 100 m brasse - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 100 m nage libre - Femmes

Finale | 800 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m dos - Femmes

Demi-finales | 100 m brasse - Femmes

Finale | 50 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 100 m dos - Hommes

Demi-finales | 100 m brasse - Hommes

Finale | 50 m papillon - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m 4 nages - Mixte

Samedi 12 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m dos - Femmes

Séries | 200 m papillon - Femmes

Séries | 100 m 4 nages - Femmes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Séries | 400 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m dos - Hommes

Séries | 200 m papillon - Hommes

Séries | 100 m 4 nages - Hommes

À partir de 17h30 :

Finale | 100 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m dos - Femmes

Finale | 100 m brasse - Femmes

Finale | 200 m papillon - Femmes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Femmes

Finale | 100 m nage libre - Hommes

Finale | 400 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m dos - Hommes

Finale | 100 m brasse - Hommes

Finale | 200 m papillon - Hommes

Demi-finales | 100 m 4 nages - Hommes

Dimanche 13 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 1 500 m nage libre - Femmes

Séries | 200 m brasse - Femmes

Séries | 100 m papillon - Femmes

Séries | 200 m brasse - Hommes

Séries | 100 m papillon - Hommes

Séries | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Séries | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

À partir de 17h30 :

Finale | 1 500 m nage libre - Femmes

Finale | 50 m dos - Femmes

Finale | 200 m brasse - Femmes

Demi-finales | 100 m papillon - Femmes

Finale | 100 m 4 nages - Femmes

Finale | 50 m dos - Hommes

Finale | 200 m brasse - Hommes

Demi-finales | 100 m papillon - Hommes

Finale | 100 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 200 m nage libre - Hommes

Finale | Relais 4 x 50 m nage libre - Mixte

Lundi 14 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 50 m nage libre - Femmes

Séries | 50 m brasse - Femmes

Séries | 400 m 4 nages - Femmes

Séries | 50 m nage libre - Hommes

Séries | 800 m nage libre - Hommes

Séries | 50 m brasse - Hommes

Séries | 400 m 4 nages - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

À partir de 17h30 :

Demi-finales | 50 m nage libre - Femmes

Demi-finales | 50 m brasse - Femmes

Finale | 100 m papillon - Femmes

Finale | 400 m 4 nages - Femmes

Demi-finales | 50 m nage libre - Hommes

Finale | 800 m nage libre - Hommes

Demi-finales | 50 m brasse - Hommes

Finale | 100 m papillon - Hommes

Finale | 400 m 4 nages - Hommes

Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages - Mixte

Mardi 15 décembre

À partir de 9h00 :

Séries | 200 m nage libre - Femmes

Séries | 200 m dos - Femmes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Femmes

Séries | 200 m nage libre - Hommes

Séries | 200 m dos - Hommes

Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages - Hommes

À partir de 17h30 :