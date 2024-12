HANDBALL. Hongrie - France : les Bleues restent impériales et s'adjugent la première place, le résumé du match

19:45 - Le résumé du match

La France domine la Hongrie et sécurise la première place (30-27). Les Bleues font une bonne entame face à des Hongroises particulièrement maladroites qui mettent neuf minutes à marquer leur premier but. Les Bleues en avaient profité pour prendre jusqu'à quatre longueurs d'avance. Le premier but hongrois va débloquer les bras magyars. Les Hongroises vont parvenir à surprendre à plusieurs reprises Glauser et la défense française mais les attaquantes françaises parviennent, elles aussi, à maintenir la cadence. En fin de première période, la Hongrie revient, notamment, grâce à sa gardienne auteure d'une première période solide. Au retour des vestiaires, Sako prend la place de Glauser dans les cages et elle va faire vivre un calvaire aux Hongroises avec des arrêts déterminants. Dans le secteur offensif, les Français gèrent le chrono et l'avantage qu'elles ont pu recréer. L'expérience des joueuses de Sébastien Gardillou fait une vrai différence en fin de match car elles vont parfaitement finir en gardant leurs adversaires à distance. Elles joueront la demi-finale face au Danemark ou les Pays-Bas ce vendredi.