HANDBALL. France - Croatie : rivalité historique, supporters en furie... Le défi qui attend les Bleus

Après avoir difficilement éliminé l'Égypte, les Bleus affrontent la Croatie ce jeudi soir pour une place en finale du mondial de handball. À Zagreb, les Français vont vivre une demi-finale historique dans une ambiance hostile.

Le "klasik" est de retour ! Dans l'histoire du handball mondial, la France et la Croatie se sont affrontés à 37 reprises avant un nouvel épisode ce jeudi soir. Après avoir respectivement éliminés dans la douleur la Hongrie (31-30) et l'Égypte (34-33), les Français et les Croates s'affrontent en demi-finale du Mondial de handball. Une énorme affiche qui était très attendue depuis le début de la compétition. En conférence de presse, le sélectionneur des Bleus, Guillaume Gille n'a pas manqué de rappeler les confrontations redoutables entre les deux nations : " Les Croates sont toujours redoutables, et jouer chez eux, dans cette ambiance survoltée, sera un immense défi pour nous. Mais notre collectif est notre force. C'est un classique, un match qui restera gravé dans l'histoire. Je me souviens de la première aventure olympique, en 2008, où on avait affronté la Croatie en demi-finale. C'était la première fois qu'on touchait à ce parfum de médaille olympique. Ce match était déjà comme une finale avant l'heure, et il nous a ouvert les portes de la finale. Mais bien sûr, la finale de 2009 contre la Croatie reste l'un des souvenirs les plus fous de ma carrière. C'était une ambiance de folie, un véritable combat où on était la petite pierre fait dévisser l'équipe adverse et et la salle entière".

Le public, facteur X ?

À l'Arena Zagreb, pas moins de 15.000 supporters croates sont attendus pour pousser leur nation. Une ambiance incandescente en perspective mais qui ne semble pas déstabiliser les Bleus comme l'a souligné Guillaume Gille : " Je vois l'investissement émotionnel des Croates, leur passion qui va décupler dans leur salle. Ils ont leurs pépins physiques, mais on sait qu'ils vont tout donner. Ce sera un match de haut niveau, il faut pas céder à la pression ça reste un match de hand où on se battra contre les 16 joueurs, pas contre les 15.000 spectateurs". " On est prêts à affronter cette pression", a ajouté Karl Konan.

Ascendant psychologique

Dans l'histoire, les deux nations se sont rencontrées trois fois à l'Arena Zagreb. Pour le moment, l'équipe de France de handball domine les débats (Mondial 2009 : défaite 19-22 au premier match du tour principal et victoire 24-19 en finale, Euro 2018 : victoire 30-27 au tour principal). Face à la Croatie, les Bleus ont remporté 22 matchs, se sont inclinés et 14 reprises et un nul. Si Luka Karabatic et ses partenaires ont un ascendant psychologique au vu de l'historique des confrontations, Guillaume Gille mesure encore le chemin à parcourir : " C'est un moment rare, une chance de marquer l'histoire, mais on sait que la route est encore longue. Notre objectif est de continuer à avancer, avec l'équipe et pour l'équipe".

Un match espéré par les Croates

Héros face aux Hongrois, le gardien croate et portier de Nantes, Ivan Pesic, n'a pas manqué de dévoiler avant le quart de finale entre la France et l'Égypte, qu'il souhaitait retrouver Julien Bos, Aymeric Minne ou Thibaud Briet et Nicolas Tournat sur le parquet ce jeudi : " J'en ai parlé à Thibaud (Briet), Julien (Bos), Nicolas (Tournat) et Aymeric (Minne). Est-ce que je préférerais rencontrer la France ou l'Égypte ? Si on croise la France, il y aura au moins un médaillé à Nantes (sourire). J'espère qu'ils vont gagner et on verra qui est meilleur en demi-finales".

À quelle heure débute France - Croatie ?

Le coup d'envoi de la demi-finale du Mondial de handball opposant la France à la Croatie est prévu jeudi 30 janvier à 21h00 à la Arena Zagreb de Zagreb (Croatie).

Sur quelle chaîne regarder France - Croatie ?

Détenteur des droits TV du championnat du Monde de handball, BeIN Sports 1 diffusera l'affiche de prestige entre les joueurs français et leurs adversaires croates. Le match sera également retransmis en clair sur TFX.

Comment suivre France - Croatie en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la demi-finale du Mondial de handball entre les Bleus et les Croates sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez souscrire à un abonnement sur MyCanal ou sur le site BeIN Sports. Vous pouvez également vous créer un compte sur TF1+.

Quels sont les effectifs de la France et de la Croatie ?

France : Rémy Desbonnet et Charles Bolzinger (Gardiens), Dylan Nahi et Mathieu Grebille (Ailiers gauche), Elohim Prandi et Thibaud Briet (Arrières gauche), Aymeric Minne et Nedim Remili (Demi-centres), Dika Mem et Melvyn Richardson (Arrières droit), Benoît Kounkoud et Julien Bos (Ailiers droits), Luka Karabatic, Ludovic Fabregas, Nicolas Tournat et Karl Konan (Pivots).

Croatie : Dominik Kuzmanović, Josip Šimić, Zvonimir Srna, Ivano Pavlovic, Mateo Maraš, Marko Mamić, Ivan Pešić, Tin Lučin, Domagoj Duvnjak, Ivan Martinović, Leon Šušnja, Marin Šipić, Filip Glavaš, Mario Šoštarić, Marin Jelinić et Luka Lovre Klarica

Quels sont les pronostics de France - Croatie ?