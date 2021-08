France - Slovénie (JO 2021) : date, heure, chaîne TV… Les infos du match de basket masculin

FRANCE - SLOVENIE. L'équipe de France masculine de basket-ball masculin défie les Slovènes de Luka Doncic, ce jeudi 5 août 2021, en demi-finale des Jeux olympiques de Tokyo. Diffusion TV, streaming… Sur quelle chaîne et à quel horaire est programmé le match ?

Les JO 2021 se poursuivent ce jeudi pour l'équipe de France de basket masculin, qui affronte la Slovénie avec l'espoir de se qualifier pour la deuxième finale olympique de son histoire (médaille d'argent en 2000). En confiance après leur premier tour parfait, marqué notamment par leur succès face aux USA, puis leur quart de finale victorieux contre l'Italie (84-75), les Bleus se voient proposer un nouveau défi face aux Slovènes, emmenés par leur star Luka Doncic, invaincu en sélection (17 rencontres). Pour espérer retrouver les Etats-Unis ou l'Australie en finale, les hommes de Vincent Collet devront toutefois gommer les approximations techniques commises face à la Squadra Azzura. "Il va falloir que l'on prenne beaucoup plus soin du ballon en demi-finale, c n'est pas possible de perdre autant de ballons surtout sur des erreurs de concentration", a notamment prévenu le sélectionneur tricolore Vincent Collet, relayé par Evan Fournier, qui indiquait hier : "Le match contre les Italiens va nous préparer à la Slovénie qui a un profil similaire avec des intérieurs fuyants, mais si on refait 20 pertes de balle nous n'avons aucune chance".

Notez bien l'horaire du coup d'envoi de ce match entre la France et la Slovénie : il sera donné à 13h (heure française), ce jeudi 5 août 2021. Rappelons qu'un match de basket se déroule en quatre quarts-temps de 10 minutes.

Comme depuis le début de ce tournoi de basket masculin des JO 2021, une diffusion en clair est prévue à la TV française pour cette demi-finale entre la France et la Slovénie. Pour voir le match en direct, il faudra vous diriger sur France 2 ou France 4 (la programmation peut fluctuer en fonction de l'actu des Jeux). La rencontre est également programmée sur la chaîne Eurosport 1.

Dans le cas où préférez regarder France - Slovénie en streaming, il faudra vous tourner soit vers le site Internet de France TV (accès gratuit), soit vers la plateforme Eurosport Player, accessible uniquement sur abonnement payant.

Ce match du tournoi de basket-ball des JO 2021 entre la France et la Slovénie sera également à vivre en direct commenté sur notre site (rendez-vous sur cette page), avec l'évolution du score et le résumé des temps forts en live, puis les premières réactions des joueurs.