France - Slovénie (JO 2021) : les Bleus en finale, le résumé du match de basket

15:45 - Le résumé du match

C'est un exploit majuscule dont ils se souviendront. Non seulement parce qu'il est grand mais surtout car à 2 secondes du précipice, il a failli ne jamais exister. Les Bleus de Vincent Collet n'ont cette fois-ci ni les Argentins ni les Espagnols sur leur passage. Mais face à l'extraterrestre Luka Doncic et sa bande, les Français avaient encore un mur devant eux. Et dans un début de match où les points ont défilé, les Français n'ont jamais vraiment été décrochés. Avec une grosse défense, les tricolores ont évité l'incendie même si le pyromane Doncic était pourtant bien là, prêt à allumer la mèche. Batum ou Fournier ont peu tenté au shoot sous pression, mais pas grave car Luwawu-Cabarrot a régalé à 3 points. Les coéquipiers de Rudy Gobert n'ont rien lâché mais sont derrière à la pause 44-42.

Il n'y aura rien de facile et les Français l'ont bien compris. Sérieux défensivement, ils se reprennent offensivement alors que les hommes de Sekulic s'agacent et font la course derrière toute la seconde période accusant même un retard de 10 points. Et quand le coriace Doncic n'est pas là, ses coéquipiers font le travail. Le début du 4e quart temps est 100% slovène avec un Tobey et un Blazic en feu. L'avantage des Français fond et la fin de match est insoutenable. La France est en bonne position pour conclure, les dernières secondes s'égrainent mais elle perd sa possession et donne une dernière balle aux Slovènes pour braquer les Bleus. Prepelic file au panier et se voit déjà affronter les États-Unis samedi. Sauf que ses illusions sont réduits à peua de chagrin à cause de l'héroîque Nico Batum venu à la rescousse. "Batman" a accompagné la course du Slovène jusqu'au filet pour le contrer à 2 secondes du buzzer. La balle ne reviendra jamais dans les mains des géants slovènes. Les Français peuvent libérer leur joie, ils l'emportent 90-89 face à la meilleure attaque du tournoi, celle qui n'a jamais perdu quand son meneur de rêve Luka Doncic était là. Mais aujourd'hui, tout ça n'est que de la littérature, les Bleus sont affamés et veulent désormais montrer aux Américains qu'ils sont cette année plus que jamais les patrons.