Warriors - Celtics : heure, chaîne TV... Les infos de la finale NBA

WARRIORS - CELTICS. L'heure de la finale NBA est arrivée ! Après des playoffs intenses, les Golden State Warriors affrontent les Boston Celtics. Toutes les infos de diffusion.

Le grand jour pour les fans de NBA. Ce jeudi 2 juin marque le coup d'envoi des finales NBA aux Etats-Unis entre les Golden State Warriors de Stephen Curry et la franchise mythique des Boston Celtics de Jason Tatum. Interrogé sur la capacité de son équipe à remporter le trophée, le double MVP Steph Curry a affiché une grosse confiance. "Évidemment que c'est une excellente équipe, puisqu'ils sont en finales, a déclaré Stephen Curry en conférence de presse. Ils ont un groupe qui a vécu beaucoup de choses ensemble ces dernières quatre ou cinq années. Ils ont eu rapidement du succès et ont réussi à maintenir ça, et désormais ils sont à ce niveau, en finales et ça va être un test incroyable. Jayson Tatum et Jaylen Brown sont les têtes du serpent. Marcus Smart fait ce qu'il fait. Et puis il y a des vétérans comme Al Horford qui est en NBA depuis longtemps et ce sont ses premières finales. Je suis certain qu'ils sont tous motivés, comme nous... C'est une équipe équilibrée, ils ont de la taille, ils ont été mis à l'épreuve durant ces playoffs. Nous aimons ce duel, nous avons confiance dans le fait de pouvoir gagner, mais il y a un respect évident de ce qu'ils représentent collectivement. Nous sommes excités que ça commence

Après avoir écarté Miami en finale de conférence ou encore Milwaukee au tour précédent, tous les espoirs sont désormais permis pour les Celtics qui joueront ce match 1 à San Francisco. Jaylen Brown a notamment mis en avant la force de caractère de son équipe avant le début des finales NBA. "Une bonne équipe est capable de donner le meilleur d'elle-même chaque soir. Nous avons eu l'impression que quelques matches nous ont échappé, et au lieu de les porter comme un poids, nous les avons portés comme un signe d'expérience pour nous aider à nous préparer pour le prochain match. Nous avons été testés. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. Nous avons beaucoup appris au fil des ans, et maintenant que le spectacle est à son apogée, nous devons appliquer tout ce que nous avons appris dans ces moments. "

À quelle heure suivre le match 1 des finales NBA entre les Warriors et les Celtics ?

Le premier match de la finale NBA entre les Golden State Warriors et les Boston Celtics se disputera à partir de 3h du matin dans la nuit de jeudi à vendredi en France.

Sur quelle chaîne suivre la finale NBA entre les Warriors et les Celtics ?

Comme pour toute la saison régulière, la finale NBA sera à suivre en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sports 1, diffuseur officiel de la ligue américaine de basket.