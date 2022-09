BASKET. Turquie - France : horaire, compos... Les infos du match

TURQUIE - FRANCE. Découvrez toutes les informations de ce huitième de finale de l'Euro 2022 de basket entre la Turquie et la France. Le match se joue ce samedi 10 septembre à 12h.

La Turquie a terminé deuxième du groupe A juste derrière l'Espagne. Les joueurs d'Ergin Ataman avaient particulièrement bien commencé cet Euro 2022 de basket avec deux succès face au Monténégro (72-68) puis face à la Bulgarie (101-87). Mais les "Douze Géants" se sont ensuite inclinés face à la Géorgie après des prolongations (83-88) avant de relever la tête face à la Belgique (78-63). Ils ont terminé la phase de poules par un court revers face à l'Espagne (69-72). Le sélectionneur turc est, par ailleurs revenu, sur l'horaire de cette rencontre face à la France (12h) et n'y est pas allé de mainmorte : "C'est un grand manque de respect envers nous que cette heure du match contre la France que nous jouerons à Berlin, où nous sommes allés en tant que 2ème place, et dont l'horaire a été modifiée à 12h. Le but est d'éviter que le public turc ne remplisse la salle à Berlin."

En face la France de Vincent Collet souffle le chaud et le froid depuis le début de la compétition. Au final, les Bleus ont fini troisièmes du groupe B derrière l'Allemagne et la Slovénie, les deux seules équipes à avoir battu la sélection tricolore durant cette phase de groupes. Hormis ces deux revers, Rudy Gobert et ses coéquipiers ont remporté trois rencontres à la Bosnie, la Hongrie et la Lituanie. On espère pour les Bleus que Vincent Collet et son équipe ont fini par digérer les décisions arbitrales face à la Slovénie qui les avaient sorti de leurs gons. "La Slovénie a Luka Doncic mais l'équipe de France a aussi accompli des choses qui méritent qu'elle soit arbitrée correctement. Ce soir, ce n'était pas le cas, c'est un manque de respect total envers nous", avait lâché le sélectionneur des Bleus après la défaite lors du dernier match de poules.

A quelle heure débute le match Turquie - France?

Le match Turquie - France débutera ce samedi 10 septembre à 12h. Il se déroulera à Berlin dans l'Arena Berlin.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Turquie - France ?

La rencontre Turquie - France sera à suivre sur Canal+Sport 360.

Quelles compositions probables pour Turquie - France ?

Ergin Ataman devrait reconduire le même cinq de départ que lors de la dernière rencontre de la phase de groupes où son équipe avait posé des difficultés à la très solide équipe espagnole. Voici le cinq probable des Turcs : Larkin, Osman, Sengun, Korkmaz, Sanli

Vincent Collet est optimiste quant à l'éventuelle présence de Guerschon Yabusele dans son cinq majeur qui devrait être le suivant : Albicy, Fournier, Tarpey, Yabusele, Gobert.