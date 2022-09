BASKET. France - Espagne : le cauchemar espagnol pour la France, le résumé de la finale

FRANCE - ESPAGNE. Face à des Espagnols conquérants, l'équipe de France s'est inclinée en finale de l'Eurobasket 2022.

France 76 : 88 Espagne

Auteurs d'un Eurobasket bien étrange, les Bleus sont repartis avec une nouvelle médaille autour du cou, l'argent, après leur défaite en finale face à l'éternel rival espagnol. "L'Espagne a très bien joué, ils ont fait tout ce qu'ils comptaient faire, des choses qu'on avait anticipées mais qu'on n'a pas pu empêcher. On savait qu'ils seraient très agressifs contre Thomas (Heurtel) et Evan (Fournier). On savait qu'ils joueraient des possessions longues en attaque pour nous user et ils ont réussi : notre pression défensive n'était pas comme vendredi. On a attendu 17 minutes pour remettre cette pression. On ne s'est pas donné les armes pour changer le destin de ce match."

Le résumé du match

La marche était trop haute pour la France face à l'Espagne dans cette finale de l'Euro 2022 de basket. Les Bleus s'inclinent logiquement face à la Roja (88-76). En première période, les Français sont passés proches de la correctionnelle alors que la Roja semblait dans un soir exceptionnel. À la fin du premier quart-temps les Bleus sont menés 23-14 après avoir perdu cinq ballons et avoir énormément manqué d'adresse avec un 1/6 à trois points. En face l'adresse était loin d'être un problème et notamment pour Juancho Hernangomez qui a conclu le premier acte par un 6/7 à trois points alors qu'il tournait avant cette rencontre à 30% dans cet exercice. Malgré un retard de 21 points à quelques minutes de la fin de la première période, la France, comme à son habitude, n'a absolument rien lâché et a terminé cette mi-temps sur les chapeaux de roue. Ils ont fait fondre l'avantage de la Roja pour rentrer aux vestiaires avec un déficit de 10 points. Le début du troisième quart-temps confortait les Bleus dans une éventuelle remontée folle. Mais dans ce quart-temps largement dominé par les Français, l'écart ne s'est pas tant réduit que ça. En effet, avant d'entamer les dix dernières minutes, ils étaient encore relégués à neuf points. C'est dans ce dernier quart-temps que les Bleus ont loupé le coche. Après une faute technique de Sergio Scariolo, Evan Fournier s'en va sur la ligne des lancers francs et convertit. La France se retrouve ensuite avec la possession et peut se rapprocher à deux longueurs si elle convertit cette action mais les Bleus retomberont dans leurs travers en perdant un ballon. Cette action aurait pu être le tournant mais n'aura finalement servi qu'à asseoir la domination espagnole dans cette finale qui terminera avec 12 points d'avance. La Roja décroche son cinquième titre européen.