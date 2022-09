Coupe du monde féminine de basket 2022 : diffusion, calendrier... Les infos

MONDIAL FEMININ BASKET. Coup d'envoi de la Coupe du monde féminine de basket ce jeudi pour l'équipe de France.

Après la belle médaille d'argent de l'équipe de France masculine lors de l'Eurobasket, place désormais à l'équipe de France féminine avec le Mondial de basket disputé en Australie. En bronze lors des derniers Jeux olympiques de Tokyo, déjà médaillée lors des championnats d'Europe, la France n'a jamais été sur le podium d'un championnat du monde et espère mettre fin à cette "malédiction" à partir de jeudi 22 septembre.

Mais, comme chez les hommes, l'équipe de France doit faire face à de nombreux forfaits et non des moindres comme celle de la meilleure arme offensive, Marine Johannes. "On a appris tard hier soir (lundi) et on a eu beaucoup de rendez-vous ce matin (mardi). C'est difficile, on sait l'importance qu'elle a dans cette équipe. Depuis le début de la préparation... Aussi proche de la compétition, il y a de la déception. J'espère que ça va encore plus souder l'équipe, qui va savoir faire front" a expliqué le sélectionneur des Bleues.

Quels sont les groupes de la Coupe du monde féminine de basket ?

Comme chez les hommes, deux groupes composent le Mondial de basket féminin avec six équipes dans chaque groupe. Sachez que les 4 meilleures équipes de chaque groupe sont qualifiées pour les 1/4 de finale qui se dérouleront à Sydney au SuperDome. La France se retrouve dans le groupe B, la composition des poules

Groupe A

Bosnie-Herzégovine

Porto Rico

États-Unis

Belgique

Corée du Sud

Chine

Groupe B

Canada

Serbie

Japon

Mali

Australie

France

Quel est le calendrier de la Coupe du monde féminine de basket ?

Du jeudi 22 septembre, coup d'envoi du Mondial, au mardi 27 septembre, fin de la phase de groupes, découvrez le calendrier complet avec pour commencer le calendrier du groupe A :

Jeudi 22 septembre

2h30 : Bosnie-Herzégovine – Porto Rico

Bosnie-Herzégovine – Porto Rico 3h30 : États-Unis – Belgique

États-Unis – Belgique 9h30 : Corée du Sud – Chine

Corée du Sud – Chine Vendredi 23 septembre

2h30 : Porto Rico – États-Unis

Porto Rico – États-Unis 5h : Belgique – Corée du Sud

Belgique – Corée du Sud 6h30 : Chine – Bosnie-Herzégovine

Chine – Bosnie-Herzégovine Samedi 24 septembre

6h30 : États-Unis – Chine

États-Unis – Chine 10h : Bosnie-Herzégovine – Corée du Sud

Bosnie-Herzégovine – Corée du Sud 12h30 : Porto Rico – Belgique

Porto Rico – Belgique Lundi 26 septembre

3h30 : Belgique – Bosnie-Herzégovine

Belgique – Bosnie-Herzégovine 6h : Corée du Sud – États-Unis

Corée du Sud – États-Unis 9h30 : Chine – Porto Rico

Chine – Porto Rico Mardi 27 septembre

3h30 : Porto Rico – Corée du Sud

Porto Rico – Corée du Sud 5h30 : Chine – Belgique

Chine – Belgique 6h : États-Unis – Bosnie-Herzégovine

Du jeudi 22 septembre, coup d'envoi du Mondial, au mardi 27 septembre, fin de la phase de groupes, découvrez le calendrier complet avec le calendrier du groupe B :

Jeudi 22 septembre

5h : Canada – Serbie

Canada – Serbie 6h : Japon – Mali

Japon – Mali 12h30 : Australie – France

Australie – France Vendredi 23 septembre

4h : Serbie – Japon

Serbie – Japon 10h : France – Canada

France – Canada 12h30 : Mali – Australie

Mali – Australie Dimanche 25 septembre

6h30 : Mali – France

Mali – France 10h : Australie – Serbie

Australie – Serbie 12h30 : Japon – Canada

Japon – Canada Lundi 26 septembre

5h30 : Serbie – Mali

Serbie – Mali 8h : France – Japon

France – Japon 12h30 : Canada – Australie

Canada – Australie Mardi 27 septembre

8h : Mali – Canada

Mali – Canada 9h30 : Serbie – France

Serbie – France 12h30 : Australie – Japon

Phase finale

Quarts de finale (jeudi 29 septembre)

B2 – A3

A1 – B4

B1 – A4

A2 – B3

Demi-finales (Vendredi 30 septembre)

Vainqueur (1A vs 4B) vs Vainqueur (2B vs 3A)

Vainqueur (1B vs 4A) vs Vainqueur (3A vs 2B)

Finale et Finales 3ème place (samedi 1 er octobre)

Finale 3ème place

Finale

Quelle est la diffusion TV de la Coupe du monde de basket féminine ?

Ce Mondial féminin de basket sera diffusé en direct et en intégralité sur les antennes de beIN Sports qui détiennent les droits de cette Coupe du monde 2022. Avant match, match, après match... La chaîne offrira une offre complète.

JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022

02h30 : Bosnie-Herzégovine / Porto-Rico – BeIN Sports 4 (Coupe du Monde, Groupe A)

03h30 : Belgique / USA – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe A)

05h00 : Canada / Serbie – BeIN Sports 5 (Coupe du Monde, Groupe B)

06h00 : Japon / Mali – BeIN Sports 6 (Coupe du Monde, Groupe B)

09h30 : Corée du Sud / Chine – BeIN Sports 5 (Coupe du Monde, Groupe A)

12h30 : Australie / France – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022

02h30 : Porto-Rico / USA – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe A)

04h00 : Japon / Serbie – BeIN Sports 5 (Coupe du Monde, Groupe B)

05h00 : Belgique / Corée du Sud – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe A)

06h30 : Bosnie-Herzégovine / Chine – BeIN Sports 5 (Coupe du Monde, Groupe A)

10h00 : France / Canada – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

12h30 : Australie / Mali – BeIN Sports 5 (Coupe du Monde, Groupe B)

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2022

06h30 : Chine / USA – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe A)

10h00 : Bosnie-Herzégovine / Corée du Sud – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe A)

12h30 : Porto-Rico / Belgique – BeIN Sports 3 (Coupe du Monde, Groupe A)

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022

06h30 : Mali / France – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

10h00 : Australie / Serbie – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

12h30 : Japon / Canada – BeIN Sports 3 (Coupe du Monde, Groupe B)

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022

3h30 : Belgique / Bosnie-Herzégovine – BeIN Sports 4 (Coupe du Monde, Groupe A)

5h30 : Serbie / Mali – BeIN Sports 6 (Coupe du Monde, Groupe B)

6h00 : Corée du Sud / USA – BeIN Sports 2 (Coupe du Monde, Groupe A)

8h00 : France / Japon – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

9h30 : Chine / Porto Rico – BeIN Sports 4 (Coupe du Monde, Groupe A)

12h30 : Australie / Canada – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022

3h30 : Corée du Sud / Porto Rico – BeIN Sports 5 (Coupe du Monde, Groupe A)

5h30 : Chine / Belgique – BeIN Sports 4 (Coupe du Monde, Groupe A)

6h00 : USA / Bosnie-Herzégovine – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe A)

8h00 : Mali / Canada – BeIN Sports 4 (Coupe du Monde, Groupe B)

9h30 : Serbie / France – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

12h30 : Australie / Japon – BeIN Sports 1 (Coupe du Monde, Groupe B)

JEUDI 29 SEPTEMBRE

4h00 : Quart de finale

6h30 : Quart de finale

10h00 : Quart de finale

12h30 : Quart de finale

VENDREDI 30 SEPTEMBRE

9h00 : Demi-finale

11h30 : Demi-finale

SAMEDI 1ER OCTOBRE

5h00 : Finale 3ème place

8h00 : Finale

Quelles sont les joueuses françaises pour le Mondial de basket féminin ?

Avec les forfaits de Gruda, Miyem, Vukosavljevic, Epoupa, Duchet et de Marine Johannes juste avant le début de la Coupe du monde de basket féminine, Jean-Aimé Toupane a rappelé Mamignan Touré. Les joueuses :