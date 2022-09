BASKET. France - Japon : les Bleues qualifiées en quarts, le résumé du match

"Je suis très satisfait. Les joueuses et le staff sont à féliciter. il y a eu un engagement de tous les instants face à ce qu'ont proposé les Japonaises", a apprécié Jean-Aimé Toupane. "Nous étions partis sur l'idée de défendre très fort sur les tirs à trois points contre une équipe qui peut en prendre 35 par match. On a voulu les limiter même si elles pouvaient prendre l'avantage sur les un-contre-un. On a aussi verrouiller le rebond où on a été meilleur. Cela noua permis de gagner", a poursuivi le sélectionneur tricolore.

"Demain, ce sera une grosse bataille parce que ce sera contre la Serbie et qu'on aura une bonne place à aller chercher. Ca va aller à fond et on est prête à se battre, et aller décrocher cette victoire", a sourit Iliana Rupert à l'évocation du 5ème et dernier match de groupe qui attend les Bleues demain contre les Serbes, championnes d'Europe.

09:47 - Rupert : "On a repris le contrôle"

"On a fait globalement, une deuxième mi-temps plus solide et maîtrisée. Je pense qu'on a su trouver les failles dans leur défense et jouer à notre rythme. A un moment, on s'est un peu perdu et on les a laissées s'enflammer mais quand on a repris le contrôle, tout a été plus simple", a sobrement analysé Iliana Rupert précieuse lors de la victoire contre le Japon avec ses 15 points et 12 rebonds. L'intérieure a confié à beIN SPORTS se sentir de mieux en mieux dans ce Mondial australien, elle qui est arrivé à la veille du début de la compétition après avoir décroché le titre en WNBA.